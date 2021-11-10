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Енергетичка криза та антиковідні протести: Росія готує нову хвилю дестабілізації в Україні

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Київ, Середа 10 листопада 2021 14:17
Енергетичка криза та антиковідні протести: Росія готує нову хвилю дестабілізації в Україні Фото: заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Руслан Демченко (twitter.com/mukhin)
Автор: Анастасія Рокитна

На Україну насувається нова хвиля дестабілізації. Це передбачатиме кілька напрямків, і перший з них - енергетична криза за усіма складовими.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Руслан Демченко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його статтю для "Укрінформу".

За його словами, Росія вже поступово обрізає транзитний потенціал України, звужує можливості реверсного постачання в Україну газу та блокує доступ до альтернативних джерел блакитного палива.

"З листопада Москва блокує експорт енергетичного вугілля в Україну та під надуманими приводами перешкоджає його поставкам з Казахстану. Кремль дозволив постачання електроенергії з Білорусі, але в незначних обсягах та у найбільш кризовий момент може спровокувати блекаут і віяльні відключення електроенергії", - зазначив Демченко.

Також Росія провокуватиме антиковідні протести. Через соцмережі намагається підірвати довіру до вакцинації. За його словами, дестабілізація передбачає масштабну дискредитацію української влади за різними звинуваченнями: потрапляння під тотальний контроль Заходу, причетність до корупційної діяльності та навіть належність до агентури російських спецслужб.

Праворадикальні сили підбурюватимуть на активну боротьбу з "внутрішньою окупацією", зауважив Демченко.

"Це передбачає масові спекуляції на поточних проблемах, позиціонування їх як результат некомпетентності української влади і нехтування нею національними інтересами, а також нагнітання істерії навколо нібито "неминучого державного перевороту в Україні вже у першому півріччі 2022 року", - заявив Демченко.

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