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Энергетическая отрасль потеряла 2 млрд долларов в результате войны, - Галущенко

Фото: Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетическая отрасль Украины получила около 2 млрд долларов убытков в результате нападения России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в интервью ЕП.

"Сегодня убытки оцениваются уже на уровне около двух миллиардов долларов. Здесь учитывается не только стоимость самого актива, а и то, сколько бы он мог выработать электроэнергии, и заработать на ее продаже", - сказал он.

Галущенко подчеркнул, что оккупанты полностью уничтожили Охтырскую ТЭЦ, захватили Луганская ТЭС, а также повредили Черниговскую ТЭЦ и пытались обстреливать Трипольскую ТЭС.

Он добавил, что были затоплены 2 из 33 шахт, которые подчинены Минэнерго, и они не подлежат восстановлению, а также есть угроза затопления шахт шахтоуправления "Южно-Донбасское-1".

Также министр подчеркнул, что с начала войны добыча угля упала на 30%, газа - на 15%, а потребление электроэнергии упало на 30%.

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