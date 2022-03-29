Енергетична галузь втратила 2 млрд доларів внаслідок війни, - Галущенко

"Сьогодні збитки оцінюються вже на рівні близько двох мільярдів доларів. Тут враховується не тільки вартість самого активу, а і те, скільки б він міг виробити електроенергії, і заробити на її продажі", - сказав він.

Галущенко підкреслив, що окупанти повністю знищили Охтирську ТЕЦ, захопили Луганська ТЕС, а також пошкодили Чернігівську ТЕЦ і намагались обстрілювати Трипільську ТЕС.

Він додав, що були затоплені 2 з 33 шахт, які підпорядковані Міненерго, та вони не підлягають відновленню, а також є загроза затоплення шахт шахтоуправління "Южно-Донбаське-1".

Також міністр підкреслив, що з початку війни видобуток вугілля впав на 30%, газу - на 15%, а споживання електроенергії впало на 30%.