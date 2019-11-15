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Енді Руїс заздалегідь прилетить до Саудівської Аравії на бій з Джошуа

Новини » Спорт     15.11.2019 - 12:09
Енді Руїс заздалегідь прилетить до Саудівської Аравії на бій з Джошуа
Фото: Руїс - Джошуа (twitter.com/Andy_destroyer1)

До мегабою залишилося менше ніж місяць

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Енді Руїс прилетить до Саудівської Аравії за два тижні до реваншу з Ентоні Джошуа, щоб краще адаптуватися до цієї країни. Про це порталу The Ring розповів тренера мексиканця Менні Роблеса.

"Ми прилетимо 24 листопада, у нас буде багато часу. Двох тижнів більш ніж достатньо. Руїс не звертатиме уваги на кожну дрібницю. Його батько і менеджер подбають про різні нюанси і часових поясах. Я турбуюся лише з приводу тренувального аспекту", - сказав наставник Руїса.

Реванш боксерів відбудеться 7 грудня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У першому бою американець мексиканського походження сенсаційно нокаутував у сьомому раунді британця і відібрав у нього титули. Це був дебютний поєдинок для Джошуа в США та перша поразка в професійній кар'єрі.

Енді Руїс став першим в історії мексиканцем і другим латиноамериканець (після однофамільця Джона Руїса), який зумів завоювати чемпіонський титул у важкій вазі.

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