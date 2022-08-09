Emporium: эксперты сайта рассказали, как украинский бизнес использует промокоды, чтобы сохранить и увеличить свою аудиторию

Сейчас украинский бизнес находится в непростой ситуации, ведь в условиях полномасштабного российского вторжения должен выстраивать новые стратегии ведения деятельности. При условии, что доходы потребителей товаров и услуг существенно снизились, компании должны искать новые подходы, которые позволят повысить спрос и заинтересованность целевой аудитории.
Действенный способ сохранить старых клиентов и привлечь новых, даже при сложных условиях – Промокоды. Эксперты сайта Emporium, независимого агрегатора промокодов, отмечают, что их использование помогает охватить новую аудиторию, удержать постоянных клиентов, а также повысить средний чек покупки. В этой статье рассказываем, как представители украинского бизнеса применяют промокоды.
Поскольку спрос потребителей упал, ряд компаний вообще временно приостановил продажи и предоставление услуг. Эксперты Emporium рассказали, что более 65% компаний не знали, смогут ли они вернуться к деятельности на территории Украины в феврале-марте текущего года. Не менее растерянными были потребители. Согласно интернет-опросу, проведенному по инициативе данного портала, граждане крайне осторожно относились к покупкам:
Некоторое оживление можно было наблюдать с середины апреля, когда ситуация в стране несколько стабилизировалась. Именно тогда на рынке активно начали действовать крупные игроки, в частности сети магазинов электроники, бытовой техники, маркетплейсы и т.д.
Чтобы стимулировать украинцев тратить средства и тем самым поддерживать экономику, вышеупомянутые компании не скупились на скидки и специальные поощрения в последние месяцы. Перечислим самые щедрые:
С помощью этих предложений интернет-магазины пытаются решить несколько важных задач, в частности увеличить средний чек, сохранить лояльность постоянных клиентов и получить новых. По сравнению с мартом-апрелем текущего года популярность промокодов выросла на 70%, а с тем же периодом в 2021 году – на 12%.
Учитывая исследование, выполненное Emporium, удалось установить, что мужчины являются более активными пользователями промокодов, чем женщины: 53% против 47% соответственно. Преимущественно это жители Киева, а также крупных городов Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Одесской областей.
Что касается распределения по возрасту, то наиболее активно используют промокоды люди 18 – 44 лет:
При этом, лиц старше 55 лет среди пользователей промокодов совсем мало: не более 11% от общего количества. Респонденты указанной категории признаются, что экономят другими способами, в частности, во время сезонных распродаж.
Какие же товары и услуги наиболее популярны среди потребителей? Анализируя статистику за последний месяц, к наиболее актуальным запросам можно отнести:
Постепенно увеличиваются запросы на промокоды по поводу отдыха в санаториях Западной Украины, а также развлечения, в частности, азартные игры. Подводя итоги, отметим: использование промокодов – действенный инструмент для улучшения положения украинского бизнеса, который с февраля 2022 вынужден действовать в чрезвычайно сложных условиях. Как свидетельствуют тенденции последних месяцев, мы видим, что ставка на промокоды и скидки работает, а украинская экономика понемногу оживает.