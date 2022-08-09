Emporium: эксперты сайта рассказали, как украинский бизнес использует промокоды, чтобы сохранить и увеличить свою аудиторию

Сейчас украинский бизнес находится в непростой ситуации, ведь в условиях полномасштабного российского вторжения должен выстраивать новые стратегии ведения деятельности. При условии, что доходы потребителей товаров и услуг существенно снизились, компании должны искать новые подходы, которые позволят повысить спрос и заинтересованность целевой аудитории.

Действенный способ сохранить старых клиентов и привлечь новых, даже при сложных условиях – Промокоды. Эксперты сайта Emporium, независимого агрегатора промокодов, отмечают, что их использование помогает охватить новую аудиторию, удержать постоянных клиентов, а также повысить средний чек покупки. В этой статье рассказываем, как представители украинского бизнеса применяют промокоды.

Лучшие акционные предложения от известных интернет-магазинов

Поскольку спрос потребителей упал, ряд компаний вообще временно приостановил продажи и предоставление услуг. Эксперты Emporium рассказали, что более 65% компаний не знали, смогут ли они вернуться к деятельности на территории Украины в феврале-марте текущего года. Не менее растерянными были потребители. Согласно интернет-опросу, проведенному по инициативе данного портала, граждане крайне осторожно относились к покупкам:

21% опрошенных отметили, что они будут покупать исключительно товары первой необходимости;

9% ответили, что будут покупать товары, не жизненно необходимые, при условии больших скидок;

70% респондентов решили временно отказаться от совершения покупок.

Некоторое оживление можно было наблюдать с середины апреля, когда ситуация в стране несколько стабилизировалась. Именно тогда на рынке активно начали действовать крупные игроки, в частности сети магазинов электроники, бытовой техники, маркетплейсы и т.д.

Чтобы стимулировать украинцев тратить средства и тем самым поддерживать экономику, вышеупомянутые компании не скупились на скидки и специальные поощрения в последние месяцы. Перечислим самые щедрые:

«Алло» предлагает промокод со скидкой на 25% на приобретение акционных товаров и скидки до 30% на покупку кухонной техники.

Comfy предоставляют мегадисконт на продукцию и позволяют приобрести холодильники, духовки, пылесосы, кофеварки со скидкой 50%. На это предлагают скидку до 100% за второй товар в чеке.

Большие скидки на покупку ноутбуков анонсировали Moyo. Если пользоваться их промокодами, можно сэкономить до 39%.

С помощью этих предложений интернет-магазины пытаются решить несколько важных задач, в частности увеличить средний чек, сохранить лояльность постоянных клиентов и получить новых. По сравнению с мартом-апрелем текущего года популярность промокодов выросла на 70%, а с тем же периодом в 2021 году – на 12%.

Кто из украинцев наиболее активно использует промокоды и какие категории товаров и услуг наиболее востребованы

Учитывая исследование, выполненное Emporium, удалось установить, что мужчины являются более активными пользователями промокодов, чем женщины: 53% против 47% соответственно. Преимущественно это жители Киева, а также крупных городов Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Одесской областей.

Что касается распределения по возрасту, то наиболее активно используют промокоды люди 18 – 44 лет:

18-24 года – 22,64%;

25-34 – 34,25%;

35-44 – 19,58.

При этом, лиц старше 55 лет среди пользователей промокодов совсем мало: не более 11% от общего количества. Респонденты указанной категории признаются, что экономят другими способами, в частности, во время сезонных распродаж.

Какие же товары и услуги наиболее популярны среди потребителей? Анализируя статистику за последний месяц, к наиболее актуальным запросам можно отнести:

одежда и обувь (около 40%);

товары для животных и бытовые принадлежности (24%);

покупка электроники (26%);

средства гигиены (около 34%);

доставка еды, такси, перевозки (29%);

развлечения и досуг (31%)

ссуды и кредитование (18%).

Постепенно увеличиваются запросы на промокоды по поводу отдыха в санаториях Западной Украины, а также развлечения, в частности, азартные игры. Подводя итоги, отметим: использование промокодов – действенный инструмент для улучшения положения украинского бизнеса, который с февраля 2022 вынужден действовать в чрезвычайно сложных условиях. Как свидетельствуют тенденции последних месяцев, мы видим, что ставка на промокоды и скидки работает, а украинская экономика понемногу оживает.