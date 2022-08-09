Emporium: експерти сайту розповіли, як український бізнес використовує промокоди, щоб зберегти і збільшити свою аудиторію

Зараз український бізнес перебуває у непростій ситуації, адже в умовах повномасштабного російського вторгнення мусить вибудовувати нові стратегії ведення діяльності. За умов, що доходи споживачів товарів та послуг суттєво зменшилися, компанії мають шукати нові підходи, які дозволять підвищити попит та зацікавленість цільової аудиторії.

Дієвий спосіб зберегти старих клієнтів та залучити нових, навіть за складних умов – Промокоди. Експерти сайту Emporium, незалежного агрегатора промокодів, відзначають: їхнє використання допомагає охопити нову аудиторію, утримати постійних клієнтів, а також підвищити середній чек покупки. У цій статті розповідаємо, як саме представники українського бізнесу застосовують промокоди.

Найкращі акційні пропозиції від відомих інтернет-магазинів

Оскільки попит споживачів впав, ряд компаній взагалі тимчасово призупинив продажі та надання послуг. Експерти компанії Emporium розповіли, що більше 65% компаній не знали, чи зможуть вони повернутися до діяльності на території України у лютому-березні поточного року. Не менш розгубленими були споживачі. Згідно інтернет-опитуванню, яке було проведено за ініціативою даного порталу, громадяни вкрай обережно ставилися до покупок:

21% опитаних відзначили, що вони купуватимуть виключно товари першої необхідності;

9% відповіли, що купуватимуть товари, які не є життєво необхідними, за умов великих знижок;

70% респондентів вирішили тимчасово відмовитися від здійснення покупок.

Певне пожвавлення можна було спостерігати з середини квітня, коли ситуація в країні дещо стабілізувалася. Саме тоді на ринку активно почали діяти крупні гравці, зокрема, мережі магазинів електроніки, побутової техніки, маркетплейси, тощо.

Щоб простимулювати українців витрачати кошти та цим підтримувати економіку, згадані вище компанії не скупилися на знижки та спеціальні заохочення протягом останніх місяців. Перелічимо найбільш щедрі:

«Алло» пропонують промокод зі знижкою на 25% на придбання акційних товарів та знижки до 30% на купівлю кухонної техніки.

Comfy надають мегадисконт на продукцію та дають можливість придбати холодильники, духові шафи, пилососи, кавоварки зі знижкою 50%. А ще пропонуют знижку до 100% за другий товар в чеку.

Великі знижки на купівлю ноутбуків анонсували Moyo. Якщо скористатися їхніми промокодами, можна заощадити до 39%.

За допомогою цих пропозицій інтернет-магазини намагаються вирішити кілька важливих завдань, зокрема, збільшити середній чек, зберегти лояльність постійних клієнтів та здобути нових. У порівнянні з березнем-квітнем поточного року популярність промокодів виросла на 70%, а з тим же періодом у 2021 році – на 12%.

Хто з українців найактивніше використовує промокоди та які категорії товарів та послуг є найбільш затребуваними

З огляду на дослідження, виконане Emporium, вдалося встановити, що чоловіки є більш активними користувачами промокодів, ніж жінки: 53% проти 47% відповідно. Переважно, це мешканці Києва, а також крупних міст Львівської, Дніпропетровської, Вінницької, Полтавської Одеської областей.

Щодо розподілу за віком, то найактивніше використовують промокоди люди 18 – 44 років:

18-24 роки — 22,64%;

25-34 — 34,25%;

35-44 — 19,58.

При цьому тих, хто старше 55 років, серед користувачів промокодів зовсім мало: не більше 11% від загальної кількості. Респонденти зазначеної категорії зізнаються, що заощаджують іншими способами, зокрема, під час сезонних розпродажів.

Які ж товари та послуги є найбільш популярними серед споживачів? Аналізуючи статистику за останній місяць, до найбільш актуальних запитів можна віднести:

одяг та взуття (близько 40%);

товари для тварин та побутові речі (24%);

купівля електроніки (26%);

засоби гігієни (близько 34%);

доставка їжі, таксі, перевезення (29%);

розваги та дозвілля (31%)

позики та кредитування (18%).

Поступово збільшуються запити на промокоди щодо відпочинку в санаторіях Західної України, а також на розваги, зокрема, азартні ігри.

Підбиваючи підсумки, відзначимо: використання промокодів – дієвий інструмент для покращення становища українського бізнесу, який з лютого 2022 року змушений діяти у надзвичайно складних умовах. Як свідчать тенденції останніх місяців, бачимо, що ставка на промокоди та знижки працює, а українська економіка потроху оживає