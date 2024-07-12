Еміне Джапарова подала у відставку з посади постпреда України у Відні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку політика у Facebook.

За її словами, останнім часом навколо неї та її родини "розгорнулися маніпулятивні та несправедливі події", тому вона спрямувала зусилля на убезпечення себе та своїх дітей.

З огляду на ситуацію, політик вирішила не залишатися в системі МЗС та ініціювати свою відставку.

"Відповідну заяву я направила на імʼя міністра Д. Кулеби. Для тих, хто знає мене та може почути: Я не порушувала закон. Я не використовувала службове становище для досягнення приватних інтересів. Зараз я маю захистити свою родину та дітей, молодшій з яких всього 3 місяці", - повідомила Джапарова.

Що передувало

Нещодавно видання "Українська правда" повідомило про те, що один із засновників та власників "Приватбанку", чоловік Еміне Джапарової Геннадій Боголюбов виїхав з України з підробленими документами. Одна з причин його виїзду з країни - ймовірна підозра бізнесмену від Бюро економічної безпеки у справі "Приватбанку".

Є підозра, що в даний момент Боголюбов перебуває в Австрії. Видання також зазначає, що правоохоронці затримали прикордонника, який начебто погодив виїзд бізнесмена за кордон.

Сам Боголюбов відкидає версію, що залишити країну йому допомогла Джапарова і переконує, що за кордон виїжджав провідати літню матір та для роботи з адвокатами в Лондоні. За словами олігарха цього разу він збирався повернутись до країни за два тижні, але після звинувачень у незаконному перетині кордону наразі "думає над цим".

За даними джерел "УП" в політичних і бізнесових колах, Боголюбов з Джапаровою планували переїзд до Відня для постійного проживання від початку цього року, одразу після призначення його дружини на посаду.