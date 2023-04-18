До Ємену доставили українське зерно в рамках гуманітарної допомоги

Як зазначили в прес-службі, 30 тис. тонн українського зерна допоможуть близько 1,7 млн жителів Ємену годувати свої сім'ї впродовж щонайменше місяця.

Це шоста партія зерна в межах ініціативи Grain from Ukraine, започаткованої з метою подолання глобальної продовольчої кризи, зокрема в країнах, що найбільше потерпають від голоду.

Відправлення цієї партії українського збіжжя до Ємену відбулося за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), а також завдяки фінансовій допомозі урядів США, Франції та Іспанії.

"Наша гуманітарна програма Grain from Ukraine, яку ми реалізуємо спільно з партнерами, вже допомагає мільйонам людей у країнах, що найбільше потерпають від голоду, та утверджує глобальну роль України як гаранта продовольчої безпеки світу", - наголосив президент Володимир Зеленський.

Гуманітарна програма Grain from Ukraine покликана забезпечити транспортування сільськогосподарської продукції через українські порти та запобігти голоду в найбільш уразливих країнах світу.

З початку реалізації ініціативи Україна відправила 170 тис. тонн пшениці до країн із найскладнішою продовольчою ситуацією, серед яких Ефіопія, Сомалі, Ємен та Кенія.

Понад 30 держав і міжнародних організацій, зокрема країни ЄС, США, Канада, Велика Британія, Японія, Корея та Катар, долучилися до програми Grain from Ukraine, зібравши понад 200 млн доларів пожертв.

Нагадаємо, шосте судно з 30 тисячами тонн пшениці для Ємену у рамках гуманітарної програми Grain From Ukraine відправили з України 26 березня.