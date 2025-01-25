В Ємені хусити затримали групу співробітників ООН

На півночі Ємену бойовики угруповання хуситів затримали сімох співробітників ООН. У підконтрольних терористам районах припинені всі пересування персоналу, керівництво Організації вимагає звільнити людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В ООН заявили, що арешти відбулися в районі столиці Сани. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив цей крок бойовиків і вимагає негайного звільнення затриманих.
Всі офіційні пересування персоналу ООН до районів, які утримують хусити, або в межах цих районів, були призупинені для захисту безпеки персоналу.
"Організація Об'єднаних Націй буде продовжувати працювати по всіх можливих каналах, щоб забезпечити безпечне і негайне звільнення тих, хто був свавільно затриманий", - йдеться у заяві Гутерреша.
Він також додав, що "постійні напади на персонал ООН та її партнерів негативно впливають на нашу здатність надавати допомогу мільйонам людей, які її потребують в Ємені".
Агентству не вдалося зв'язатися з офіційними представниками хуситів для отримання коментарів.
Угруповання єменських хуситів є союзниками Ірану. З початком війни у Секторі Газа в жовтні 2023 року, бойовики атакують комерційні судна в Червоному морі та Аденській затоці, на знак підтримки ісламського руху ХАМАС.
Велика Британія і США ввели свій флот та регулярно атакують позиції терористів у Ємені.
У червні 2024 року ООН також поскаржилася на те, що терористи затримали 11 її співробітників.
Впродовж останніх трьох років хусити утримують близько 20 єменських співробітників посольства США в Сані. Диппредставництво припинило свою діяльність у країні десять років тому.
Днями президент США Дональд Трамп підписав указ про визнання єменських хуситів терористичною організацією.
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