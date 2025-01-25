В Ємені хусити затримали групу співробітників ООН

В ООН заявили, що арешти відбулися в районі столиці Сани. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив цей крок бойовиків і вимагає негайного звільнення затриманих.

Всі офіційні пересування персоналу ООН до районів, які утримують хусити, або в межах цих районів, були призупинені для захисту безпеки персоналу.

"Організація Об'єднаних Націй буде продовжувати працювати по всіх можливих каналах, щоб забезпечити безпечне і негайне звільнення тих, хто був свавільно затриманий", - йдеться у заяві Гутерреша.

Він також додав, що "постійні напади на персонал ООН та її партнерів негативно впливають на нашу здатність надавати допомогу мільйонам людей, які її потребують в Ємені".

Агентству не вдалося зв'язатися з офіційними представниками хуситів для отримання коментарів.