Йемен объявил о наступлении на хуситов с целью вернуть оккупированные территории

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В воскресенье поддерживаемое Саудовской Аравией и признанное на международном уровне правительство Йемена объявило о начале крупного контрнаступления, чтобы вернуть все территории, которые контролируют поддерживаемые Ираном хуситы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Axios.

"(Правительственные вооруженные силы будут продолжать наступление - ред.) до тех пор, пока не будет освобождена от власти террористических боевиков", - заявил президент Йемена Рашад аль-Алими в телевизионном обращении. Позже представитель армии призвал хуситов сложить оружие. Тем временем Axios пишет, что одна из ключевых целей операции - восстановить контроль над Баб-эль-Мандебском проливом, жизненно важной артерией для мировой торговли и экспорта саудовской нефти. Кроме того, еще есть цель отвоевать столицу страны город Сану, который находится под контролем хуситов. Контрнаступление планировалось в течение многих недель правительством Йемена и Саудовской Аравии. В операции принимают участие десятки тысяч сухопутных войск, лояльных йеменскому правительству. Хуситы тем временем в выходные продлили обстрелы саудовских целей ракеты, включая объекты государственной нефтяной компании Aramco.