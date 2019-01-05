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Омелян заявил, что украинцы стали меньше ездить железнодорожным транспортом в РФ

Новости » Инфраструктура    05.01.2019 - 00:30
Омелян заявил, что украинцы стали меньше ездить железнодорожным транспортом в РФ
Фото: Владимир Омельян (из открытых источников)

Омелян надеется, что железнодорожное сообщение с РФ может быть прекращено

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что количество поездок украинскими гражданами железнодорожным транспортом в Российскую Федерацию сокращается. Об этом рассказал Владимир Омелян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZIK.

Он отметил, что ранее был инициирован вопрос прекращения железнодорожного сообщения с РФ.

"Мы действительно инициировали вопрос прекращения железнодорожного сообщения с РФ. Пока что вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией не финализированы на уровне Кабмина. Тем не менее, благодаря нашим усилиям, в 2018 году мы получили гораздо больший поток пассажиров в западном направлении, чем в восточном", - сказал он.

По его словам, железнодорожное сообщение с РФ может быть прекращено.

"Мы видим за объективными цифрами, что количество поездок украинскими гражданами железнодорожным транспортом в РФ неумолимо сокращается. То есть оно будет прекращено так или иначе, или по решению правительства или по факту никто не будет ездить", - добавил Омелян.

Напомним, ранее сообщалось, что недавно "Укрзализница" обнародовала информацию о доходах от сообщения с Россией. За первую половину этого года УЗ получила 177,58 млн гривен от курсирования поездов в Россию и в обратном направлении.

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