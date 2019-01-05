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Омелян заявив, що українці стали менше їздити залізничним транспортом до РФ

Новини » Інфраструктура    05.01.2019 - 00:30
Омелян заявив, що українці стали менше їздити залізничним транспортом до РФ
Фото: Володимир Омелян (з відкритих джерел)

Омелян сподівається, що залізничне сполучення з РФ може бути припинене

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що кількість поїздок українськими громадянами залізничним транспортом до Російської Федерації скорочується. Про це розказав Володимир Омелян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZIK.

Він зазначив, що раніше було ініційовано питання припинення залізничного сполучення з РФ.

"Ми дійсно ініціювали питання припинення залізничного сполучення з РФ. Поки що питання припинення залізничного сполучення із Росією не фіналізовано на рівні Кабміну. Тим не менш, завдяки нашим зусиллям, у 2018 році ми отримали набагато більший потік пасажирів у західному напрямку, ніж в східному", - сказав він.  

За його словами, залізничне сполучення з РФ може бути припинене.

"Ми бачимо за об’єктивними цифрами, що кількість поїздок українськими громадянами залізничним транспортом до РФ невблаганно скорочується. Тобто воно буде припинено так чи інакше, або за рішенням уряду, або за фактом ніхто не їздитиме", - додав Омелян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нещодавно "Укрзалізниця" оприлюднила інформацію про прибутки від сполучення з Росією. За першу половину цього року УЗ отримала 177,58 млн гривень від курсування поїздів до Росії та у зворотному напрямку.

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