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Эмбарго на торговлю с Россией поможет спасти тысячи жизней, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Артем Горовенко

Международный бизнес имеет на корпоративном уровне признать недопустимым сотрудничество и торговлю с такими странами как Россия, которая всем нормам международного права развязала кровавую войну и занимается убийством и террором мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко на форуме Atlantic Council Global Energy Forum.

"Каждый доллар выплачен России сегодня за газ, за нефть, каждая единица оборудования, доставленная России, автоматически конвертируется в пули, которые убивают украинцев. Может ли быть выше цена за 137 детских жизней, которые оборвались из-за российской агрессии. Какое оправдание может быть для этих компаний, которые до сих пор сотрудничают с Россией", - сказал Тимченко.

Глава ДТЭК поблагодарил компании, которые уже прекратили сотрудничество с Россией, а также за помощь, которую Украина получает от своих европейских партнеров и за введение санкций.

"Я убежден, что уже сейчас частью корпоративной политики западных компаний должно стать уважение к свободе, в корпоративных ценностях должен быть прописан запрет сотрудничества со странами-агрессорами, такими, какой сегодня является Россия", - подчеркнул Тимченко.

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