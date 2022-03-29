Ембарго на торгівлю з Росією допоможе врятувати тисячі життів, - Тімченко

Міжнародний бізнес має на корпоративному рівні визнати недопустимим співпрацю і торгівлю з такими країнами як Росія, яка всім нормам міжнародного права розв'язала криваву війну і займається вбивством і терором мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка на форумі Atlantic Council Global Energy Forum.

"Кожен долар виплачений Росії сьогодні за газ, за нафту, кожна одиниця обладнання, доставлена Росії, автоматично конвертується в пулі, які вбивають українців. Чи може бути вища ціна за 137 дитячих життів, які обірвалися через російську агресію. Яке виправдання може бути для цих компаній, які й досі співпрацюють з Росією", - сказав Тімченко.

Глава ДТЕК подякував компаніям, які вже припинили співпрацю з Росією, а також за допомогу, яку Україна отримує від своїх європейських партнерів та за введення санкцій.

"Я переконаний, що вже зараз частиною корпоративної політики західних компаній має стати повага до свободи, в корпоративних цінностях має бути прописана заборона співпраці з країнами-агресорами, такими, якою сьогодні є Росія", - підкреслив Тімченко.