Эмбарго на нефть из России. В Офисе президента ожидают скорого решения вопроса

Запрет на импорт российской нефти в Европу может быть принят в скором времени. Завершение переговоров Еврокомиссии и Венгрии анонсировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ермака.
Руководитель Офиса получил информацию от немецких партнеров о прогрессе в переговорах о запрете импорта нефти из РФ. Очевидно, вскоре следует ожидать официального объявления.
"У Германии есть оптимизм относительно быстрого решения вопроса нефтяного эмбарго против России и переговоров Еврокомиссии с Венгрией. Ждем результативного решения, которое позволит сделать слабее агрессора", – написал Ермак.
Ранее в Европарламенте призвали ЕС ввести нефтяное эмбарго без согласия Венгрии. Там обвинили венгерского премьер-министра в "вождении за нос" целой Европы.
Якось складно. Давайте типу Эмбарго на нафту з Росії. Єрмак/У Зеленського розраховують/очікують на швидке вирішення питання
К слову, Германия раскритиковала блокировку нефтяного эмбарго отдельными членами ЕС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.