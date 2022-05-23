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Эмбарго на нефть из России. В Офисе президента ожидают скорого решения вопроса

Фото: Евросоюз приблизился к одобрению нефтяного эмбарго против РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Запрет на импорт российской нефти в Европу может быть принят в скором времени. Завершение переговоров Еврокомиссии и Венгрии анонсировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ермака.

Руководитель Офиса получил информацию от немецких партнеров о прогрессе в переговорах о запрете импорта нефти из РФ. Очевидно, вскоре следует ожидать официального объявления.

"У Германии есть оптимизм относительно быстрого решения вопроса нефтяного эмбарго против России и переговоров Еврокомиссии с Венгрией. Ждем результативного решения, которое позволит сделать слабее агрессора", – написал Ермак.

Ранее в Европарламенте призвали ЕС ввести нефтяное эмбарго без согласия Венгрии. Там обвинили венгерского премьер-министра в "вождении за нос" целой Европы.

Якось складно. Давайте типу Эмбарго на нафту з Росії. Єрмак/У Зеленського розраховують/очікують на швидке вирішення питання

К слову, Германия раскритиковала блокировку нефтяного эмбарго отдельными членами ЕС.

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