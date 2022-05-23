RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ембарго на нафту з Росії. В Офісі президента очікують на швидке вирішення питання

Фото: Євросоюз наблизився до схвалення нафтового ембарго проти РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Заборона на імпорт російської нафти до Європи може бути ухвалена незабаром. Завершення перемовин Єврокомісії та Угорщини анонсував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Єрмака.

Керівник Офісу отримав інформацію від німецьких партнерів щодо прогресу в перемовинах про заборону імпорту нафти з РФ. Вочевидь, невдовзі слід очікувати на офіційне запровадження.

"У Німеччини є оптимізм щодо швидкого вирішення питання нафтового ембарго проти Росії та переговорів Єврокомісії з Угорщиною. Чекаємо на результативне рішення, яке дозволить зробити слабшим агресора", – написав Єрмак.

Раніше в Європарламенті закликали ЄС запровадити нафтове ембарго без згоди Угорщини. Там звинуватили угорського прем'єр-міністра у "водінні за ніс" цілої Європи.

До слова, Німеччина розкритикувала блокування нафтового ембарго окремими членами ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕврокомиссияЕвросоюзРосійська ФедераціяГерманияУгорщинаАндрій ЄрмакОфіс президентаСанкції проти Росії