Эмбарго на нефть и газ из России обойдется взрослому европейцу всего в 100 евро, - исследование

По данным Совета экономического анализа Франции, полное эмбарго было бы "управляемым" для экономик ЕС. Стоимость будет варьироваться в широких пределах, наиболее сильно ударив по Литве, Болгарии, Словакии, Финляндии, Чехии.

В Германии, крупнейшей экономике ЕС, удар по валовому национальному доходу может варьироваться от 0,15% до 3%.

Франция, вторая по величине экономика блока, будет среди стран, которые меньше всего пострадают с экономическими потерями в размере 0,15-0,3%, поскольку она гораздо меньше зависит от импорта энергоносителей из России.

Страны Балтии и Польша настаивают на полном прекращении импорта энергоносителей из России, в то время как Германия сопротивляется этому.

Однако Берлин заявил, что постепенно движется к эмбарго.

Обнаружение гибели мирных жителей в Украине, откуда недавно ушли российские войска, подпитывает новые призывы к ужесточению санкций против России.