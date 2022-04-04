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Ембарго на нафту і газ з Росії обійдеться дорослому європейцеві всього в 100 євро, - дослідження

Фото: ембарго на нафту і газ з Росії коштуватиме європейцеві всього 100 євро (Віталій Носчач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Повна заборона на імпорт енергоресурсів з Росії може в середньому призвести до втрати валового національного доходу країн ЄС у розмірі 0,2-0,3%. Це становить 100 євро на дорослу людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Ради економічного аналізу Франції, повне ембарго було б "керованим" для економік ЄС. Вартість буде варіюватися в широких межах, найбільш сильно вдаривши по Литві, Болгарії, Словаччині, Фінляндії, Чехії.

У Німеччині, найбільшій економіці ЄС, удар по валовому національному доходу може варіюватися від 0,15% до 3%.

Франція, друга за величиною економіка блоку, буде серед країн, які найменше постраждають з економічними втратами в розмірі 0,15-0,3%, оскільки вона набагато менше залежить від імпорту енергоносіїв з Росії.

Країни Балтії і Польща наполягають на повному припиненні імпорту енергоносіїв з Росії, в той час як Німеччина чинить опір цьому.

Однак Берлін заявив, що поступово рухається до ембарго.

Виявлення загибелі мирних жителів в Україні, звідки нещодавно пішли російські війська, підживлює нові заклики до посилення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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