Ембарго на нафту і газ з Росії обійдеться дорослому європейцеві всього в 100 євро, - дослідження

За даними Ради економічного аналізу Франції, повне ембарго було б "керованим" для економік ЄС. Вартість буде варіюватися в широких межах, найбільш сильно вдаривши по Литві, Болгарії, Словаччині, Фінляндії, Чехії.

У Німеччині, найбільшій економіці ЄС, удар по валовому національному доходу може варіюватися від 0,15% до 3%.

Франція, друга за величиною економіка блоку, буде серед країн, які найменше постраждають з економічними втратами в розмірі 0,15-0,3%, оскільки вона набагато менше залежить від імпорту енергоносіїв з Росії.

Країни Балтії і Польща наполягають на повному припиненні імпорту енергоносіїв з Росії, в той час як Німеччина чинить опір цьому.

Однак Берлін заявив, що поступово рухається до ембарго.

Виявлення загибелі мирних жителів в Україні, звідки нещодавно пішли російські війська, підживлює нові заклики до посилення санкцій проти Росії.