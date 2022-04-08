Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну

"Надо оборвать поток денег, которые российский бюджет получает за нефть и тратит на ракеты, бомбы, артиллерийские обстрелы", – сказал на днях Владимир Зеленский. Введению жестких санкций, по его мнению, мешает "отсутствие принципиальности у отдельных лидеров".

Евросоюз, вводя пятый пакет санкций против России, и правда все еще медлит с запретом на импорт российской нефти и газа. Политики в ЕС не готовы к полному эмбарго на энергоресурсы, явно опасаясь, что возникнет их дефицит, а затем – вырастут цены на заправках и коммунальные тарифы. Удара по европейской экономике в таком случае не избежать.

Россия же тем временем за счет сверхдоходов от поставок нефти и газа рассчитывает смягчить последствия западных санкций. Кремль может отделаться контролируемым штормом в экономике, продолжая выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам.

Безработицы и рекордной инфляции, конечно, едва ли удастся избежать. Но последствия будут явно мягче, чем при эмбарго на нефть и газ. Помогут девальвация рубля и рост цен на энергоресурсы на мировом рынке.

ЕС должен ввести эмбарго. И вот почему. Доходы от нефти и природного газа в 2021 году составляли 45% федерального бюджета России. В этом и сила российской экономики, и ее слабость. Обрезав россиянам экспорт и перестав платить Москве за нефть, ЕС лишит Путина колоссального ресурса.

Пока же, как пишет Bloomberg, РФ по итогу года получит на треть больше валютной выручки от экспорта энергоносителей, чем годом ранее – всего около 321 млрд долларов. И это даже с учетом физического падения объемов внешних поставок.

По данным Международного энергетического агентства, около 60% экспорта нефти из РФ идет в Европу (2,4 млн баррелей в сутки), еще 20% – в Китай (1,6 млн баррелей в сутки).

Что же касается газа, то, по информации МЭА, еще в 21-м году на российский природный газ приходилось 45% импорта и почти 40% спроса в ЕС. И в последние годы эта доля только росла, поскольку объемы внутренней добычи в странах Евросоюза падали. Больше других российский газ импортируют Германия, Турция (не входит в ЕС) и Италия.

Канцлер Германии Олаф Шольц пока не готов прервать поставки нефти и газа из РФ (Фото: GettyImages)

Эмбарго со стороны ЕС может многое изменить. Только в Европе пока нет единой позиции по этому вопросу. Ряд стран, осуждая агрессию против Украины, все же готовы и дальше покупать нефть и газ, причем в случае с Венгрией – даже за рубли, как того хочет Путин. Германия также мешкает, обещая поэтапно избавляться от российской энергозависимости.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предположил, что вопрос нефтяного эмбарго может обсуждаться уже на следующей неделе. Рано или поздно, отметил глава Европейского совета Шарль Мишель, санкции против импорта росснефти и газа все же придется вводить, чтобы прервать вторжение РФ в Украину. Европарламент вчера утвердил резолюцию, в которой требует полного эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа.

Пока же новый – пятый пакет санкций от ЕС, кроме блокировки поставок угля из России (и то, вероятно, с отсрочкой), также предусматривает ограничения для российских перевозчиков и запрет на заход кораблей страны-агрессора в порты Евросоюза.

Китай не поможет или куда девать нефть

Москва не сможет быстро перенаправить потоки нефти и газа на другие рынки, если (когда) Европа откажется от их покупки.

Перенаправить поставки нефти в Азию возможно, но лишь частично, говорит глава департамента по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко. Есть ряд причин, почему это не будет просто – от уже имеющихся схем и контрактов поставок, специфики нефтепереработки, ограничений в логистике, боязни азиатских покупателей также попасть под санкции Запада или же просто пострадать от репутационных рисков.

"Еще труднее перенаправить поставки российского газа, поскольку транспортные ограничения в этом случае намного серьезнее, и чтобы их преодолеть, нужны серьезные инвестиции и время", - отметил Мартыненко.

Китай едва ли сможет выручить РФ, даже если сильно этого захотел. Как отметил директор аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин, уже есть информация, что китайские госкомпании соблюдают существующие нефтяные контракты с Россией, но избегают новых, несмотря на большие скидки.

"Компании следуют рекомендации китайских властей осторожно подходить к новым сделкам с Россией в связи с ужесточением западных санкций. Такие известные китайские компании как Sinopec, CNOOC, PetroChina и Sinochem не участвовали в торгах на майские нефтяные контракты из России", - пояснил эксперт.

Эти компании, по словам Чурина, якобы не хотят, чтобы их заподозрили в поддержке России в случае покупок дополнительных объемов нефти, о чем сообщили источники на международном рынке на условиях анонимности.

"На фоне стремительно развивающегося противостояния между цивилизованным миром и Россией у многих наблюдателей складывается ощущение, что Пекин безоговорочно встал на сторону России во всех вопросах. В реальности все сложнее: Китай пока не определился с мерой поддержки российской экономики, а политическая позиция далеко не однозначна", - добавил он.

Китай крайне осторожен в поддержке России на фоне войны в Украине (Фото: kremlin.ru)

Что касается Индии и других Азиатских стран, куда может быть направлена российская нефть, то, как отметил Дмитрий Чурин, заметной проблемой для исполнения контрактов является вопрос запрета расчетов с Россией в долларах США, и соответственно нежелание участников рынка привязываться в договорах к рублю. В СМИ ранее появилась информация, что торговля РФ с Индией и Китаем может происходить в рупиях и юанях соответственно.

И хотя доля российского газа на рынке ЕС больше, чем доля нефти из РФ, для самой Москвы куда важнее поступления от экспорта нефти и нефтепродуктов. Газ занимает около 10-12% в общей экспортной выручке России, а нефть с нефтепродуктами – около 33%.

"Поэтому самый сильный удар будет от европейского эмбарго на поставки российской нефти. Однако и прекращение поставок природного газа также нанесет России ощутимые потери", - уверен Александр Мартыненко из ICU.

Европе при наложении эмбарго на российские нефть и газ также грозят значительные экономические потери, говорит он. Но в случае ЕС, полагает эксперт, найти замену нефти гораздо легче.

"Транспортные ограничения в случае с нефтью меньше. Кроме того, имеется больше альтернативных источников замещения: это и высвобождение значительных нефтяных резервов западных стран, и дозагрузка добывающих мощностей арабских стран, и наращивание добычи в США", – пояснил он.

Кроме того, по словам Мартыненко, возможны дополнительные объемы поставок в случае снятия американских санкций с Венесуэлы и Ирана. Не говоря уже об активизации энергосберегающих мероприятий в самой Европе, что приведет к сокращению потребления нефтепродуктов.

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Санкций против России теперь всегда будет мало. Смерти и страдания, которые путинские захватчики принесли в Украину, не удастся компенсировать ни заморозкой золотовалютных резервов, ни арестом яхт олигархов, ни закрытыми ресторанами быстрого питания известной мировой сети. Но удар по экономике агрессора и кошелькам граждан РФ должен быть настолько сильным, насколько это в принципе возможно.

Эмбарго на нефть и газ – это удавка на шее кремлевского режима, способная запустить его разрушение и внутри страны. Но отложить эти санкции – значит продлить войну. Сомнения европейских политиков лишь укрепляют агрессора, оставляя ему огромные ресурсы для финансирования военной машины. Машины, которая останется на ходу, пока путинская Россия сможет продавать нефть и газ в Европу.