Эмбарго на газ и нефть не остановят войну в Украине сразу, но это покалечит Россию, - МИД Латвии

Министерство иностранных дел Латвии поддержало введение санкций против России. Считают, что это не завершит войну сразу, однако навредит стране-окупанту.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича.
Глава МИД Латвии отметил, что эмбарго на энергоносители из России навредит ее военной машине и экономике, в связи с чем Европа должна немедленно принять соответствующее решение.
"Санкции против российского газа и нефти не остановят российскую агрессию в Украине немедленно, но они покалечат военную машину и экономику России, Европа не будет финансировать Россию, позволяя ей убивать невинных украинцев. Мы должны принять решение о следующем транше санкций быстро", - заявил Ринкевич.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц уверен, что эмбарго на российские энергоносители не завершат войну в Украине, но серьезно снизят экономические возможности Европы.
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