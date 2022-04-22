Эмбарго на газ и нефть не остановят войну в Украине сразу, но это покалечит Россию, - МИД Латвии

Министерство иностранных дел Латвии поддержало введение санкций против России. Считают, что это не завершит войну сразу, однако навредит стране-окупанту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича.

Глава МИД Латвии отметил, что эмбарго на энергоносители из России навредит ее военной машине и экономике, в связи с чем Европа должна немедленно принять соответствующее решение. "Санкции против российского газа и нефти не остановят российскую агрессию в Украине немедленно, но они покалечат военную машину и экономику России, Европа не будет финансировать Россию, позволяя ей убивать невинных украинцев. Мы должны принять решение о следующем транше санкций быстро", - заявил Ринкевич.