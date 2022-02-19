еМалятко. Как родителям получить услугу: инструкция

Украинцы могут зарегистрировать рождение ребенка и получить свидетельство о его рождении с помощью услуги еМалятко. Воспользоваться услугой можно как в онлайн, так и в офлайн формате.
РБК-Украина рассказывает, как родители новорожденного могут получить услугу.
Нужно зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія" по ссылке - diia.gov.ua.
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Подписать заявление электронной подписью. Внимание! В некоторых случаях может потребоваться электронная подпись второго родителя. Ссылка на заявление на портале "Дія" поступит другому родителю на электронную почту.
Перечень случаев:
Зава о регистрации рождения ребенка после этого будет автоматически отправлена в отдел ГРАГС по адресу роддома. Как только свидетельство будет готовым, вы получите письмо на электронную почту. Забрать свидетельство может тот, кто подписывал заявление.
Случаи, когда получить услугу нельзя онлайн:
Чтобы получить услугу офлайн, нужно обратиться к администратору еМалятко в роддоме, ЦПАУ или отделе ГРАГС по месту рождения ребенка или по месту регистрации родителей.
Какие документы нужны:
Внимание! При заполнении заявления требуется присутствие обоих родителей, если:
Случаи, когда нельзя получить услугу еМалятко в офлайн формате:
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