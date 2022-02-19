еМалятко. Как родителям получить услугу: инструкция

Как получить услугу еМалятко онлайн

Нужно зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія" по ссылке - diia.gov.ua.

Заполнить онлайн-форму и выбрать дополнительные услуги, которые вы хотите заказать.

Подписать заявление электронной подписью. Внимание! В некоторых случаях может потребоваться электронная подпись второго родителя. Ссылка на заявление на портале "Дія" поступит другому родителю на электронную почту.

Перечень случаев:

отец и мать ребенка не состоят в официальном браке

отец и мать ребенка имеют разные фамилии

отец и мать ребенка зарегистрированы по разным адресам (в случае заказа услуги по регистрации места жительства ребенка)

помощь при рождении, помощь многодетным и/или компенсацию за пакет малыша будет получать мать, а заявление подает отец (и наоборот).

Зава о регистрации рождения ребенка после этого будет автоматически отправлена в отдел ГРАГС по адресу роддома. Как только свидетельство будет готовым, вы получите письмо на электронную почту. Забрать свидетельство может тот, кто подписывал заявление.

Случаи, когда получить услугу нельзя онлайн:

у ребенка уже есть свидетельство о рождении;

в роддоме выдали медицинское свидетельство о рождении старого образца (форма 103/о);

ребенок родился вне лечебного учреждения;

ребенок родился за пределами Украины;

один из родителей ребенка является гражданином другой страны;

брак между отцом и матерью был заключен в другой стране.

Как получить услугу еМалятко офлайн

Чтобы получить услугу офлайн, нужно обратиться к администратору еМалятко в роддоме, ЦПАУ или отделе ГРАГС по месту рождения ребенка или по месту регистрации родителей.

Какие документы нужны:

оригиналы паспортов обоих родителей;

номер медицинского заключения о рождении;

идентификационные номера обоих родителей;

свидетельства о браке;

УНЗР хотя бы одного из родителей (для заказа услуги по присвоении ребенку УНЗР);

номер банковского счета в формате IBAN (для заказа услуги по назначению помощи при рождении).

Внимание! При заполнении заявления требуется присутствие обоих родителей, если:

родители не состоят в официальном браке;

была смена фамилии одного из них (можно предоставить нотариальную доверенность и согласие отсутствующего из них на присвоение ребенку фамилии);

отец и мать ребенка зарегистрированы по разным адресам (можно предоставить нотариальную доверенность и согласие отсутствующего из них по регистрации рожденного ребенка с одним из родителей).

Случаи, когда нельзя получить услугу еМалятко в офлайн формате: