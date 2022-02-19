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еМалятко. Как родителям получить услугу: инструкция

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинцы могут зарегистрировать рождение ребенка и получить свидетельство о его рождении с помощью услуги еМалятко. Воспользоваться услугой можно как в онлайн, так и в офлайн формате.

РБК-Украина рассказывает, как родители новорожденного могут получить услугу.

Как получить услугу еМалятко онлайн

Нужно зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія" по ссылке - diia.gov.ua.

Заполнить онлайн-форму и выбрать дополнительные услуги, которые вы хотите заказать.

Подписать заявление электронной подписью. Внимание! В некоторых случаях может потребоваться электронная подпись второго родителя. Ссылка на заявление на портале "Дія" поступит другому родителю на электронную почту.

Перечень случаев:

  • отец и мать ребенка не состоят в официальном браке
  • отец и мать ребенка имеют разные фамилии
  • отец и мать ребенка зарегистрированы по разным адресам (в случае заказа услуги по регистрации места жительства ребенка)
  • помощь при рождении, помощь многодетным и/или компенсацию за пакет малыша будет получать мать, а заявление подает отец (и наоборот).

Зава о регистрации рождения ребенка после этого будет автоматически отправлена в отдел ГРАГС по адресу роддома. Как только свидетельство будет готовым, вы получите письмо на электронную почту. Забрать свидетельство может тот, кто подписывал заявление.

Случаи, когда получить услугу нельзя онлайн:

  • у ребенка уже есть свидетельство о рождении;
  • в роддоме выдали медицинское свидетельство о рождении старого образца (форма 103/о);
  • ребенок родился вне лечебного учреждения;
  • ребенок родился за пределами Украины;
  • один из родителей ребенка является гражданином другой страны;
  • брак между отцом и матерью был заключен в другой стране.

Как получить услугу еМалятко офлайн

Чтобы получить услугу офлайн, нужно обратиться к администратору еМалятко в роддоме, ЦПАУ или отделе ГРАГС по месту рождения ребенка или по месту регистрации родителей.

Какие документы нужны:

  • оригиналы паспортов обоих родителей;
  • номер медицинского заключения о рождении;
  • идентификационные номера обоих родителей;
  • свидетельства о браке;
  • УНЗР хотя бы одного из родителей (для заказа услуги по присвоении ребенку УНЗР);
  • номер банковского счета в формате IBAN (для заказа услуги по назначению помощи при рождении).

Внимание! При заполнении заявления требуется присутствие обоих родителей, если:

  • родители не состоят в официальном браке;
  • была смена фамилии одного из них (можно предоставить нотариальную доверенность и согласие отсутствующего из них на присвоение ребенку фамилии);
  • отец и мать ребенка зарегистрированы по разным адресам (можно предоставить нотариальную доверенность и согласие отсутствующего из них по регистрации рожденного ребенка с одним из родителей).

Случаи, когда нельзя получить услугу еМалятко в офлайн формате:

  • у ребенка уже есть свидетельство о рождении;
  • ребенок родился вне лечебного учреждения;
  • ребенок родился за пределами Украины;
  • один из родителей ребенка является гражданином другой страны;
  • брак между отцом и матерью заключен в другой стране.

Напомним, РБК-Украина также рассказывало, как украинцам узнать размер будущих пенсий.

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Дия