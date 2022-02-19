єМалятко. Як батькам отримати послугу: інструкція

Українці можуть зареєструвати народження дитини та отримати свідоцтво про її народження за допомогою послуги єМалятко. Скористатися послугою можна як в онлайн, так і у офлайн форматі.
РБК-Україна розповідає, як батьки новонародженого можуть отримати послугу.
Потрібно зареєструватися або авторизуватися на порталі "Дія" за посиланням - diia.gov.ua.
Заповнити онлайн-форму та вибрати додаткові послуги, які ви хочете замовити.
Підписати заяву електронним підписом. Увага! У деяких випадках може знадобитися електронний підпис другого з батьків. Посилання на заяву на порталі "Дія" надійде другому з батьків на електронну пошту.
Перелік випадків:
Зава про реєстрацію народження дитини після цього буде автоматично надіслана до відділу ДРАЦС за адресою пологового будинку. Як тільки свідоцтво буде готовим, ви отримаєте лист на електронну пошту. Забрати свідоцтво може той, хто підписував заяву.
Випадки, коли отримати послугу неможна онлайн:
Щоб отримати послугу офлайн, потрібно звернутися до адміністратора єМалятко у пологовому будинку, ЦНАП чи відділі ДРАЦС за місцем народження дитини або місцем реєстрації батьків.
Які документи потрібні:
Увага! Під час заповнення заяви потрібна присутність обох батьків, якщо:
Випадки, коли не можна отримати послугу єМалятко в офлайн форматі:
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