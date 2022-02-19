єМалятко. Як батькам отримати послугу: інструкція

Як отримати послугу єМалятко онлайн

Потрібно зареєструватися або авторизуватися на порталі "Дія" за посиланням - diia.gov.ua.

Заповнити онлайн-форму та вибрати додаткові послуги, які ви хочете замовити.

Підписати заяву електронним підписом. Увага! У деяких випадках може знадобитися електронний підпис другого з батьків. Посилання на заяву на порталі "Дія" надійде другому з батьків на електронну пошту.

Перелік випадків:

батько та матір дитини не перебувають в офіційному шлюбі

батько та матір дитини мають різні прізвища

батько та матір дитини зареєстровані за різними адресами (у випадку замовлення послуги з реєстрації місця проживання дитини)

допомогу при народженні, допомогу багатодітним та/або компенсацію за пакунок малюка отримуватиме матір, а заяву подає батько (і навпаки).

Зава про реєстрацію народження дитини після цього буде автоматично надіслана до відділу ДРАЦС за адресою пологового будинку. Як тільки свідоцтво буде готовим, ви отримаєте лист на електронну пошту. Забрати свідоцтво може той, хто підписував заяву.

Випадки, коли отримати послугу неможна онлайн:

у дитини уже є свідоцтво про народження;

у пологовому будинку видали медичне свідоцтво про народження старого зразка (форма 103/о);

дитина народилася поза лікувальним закладом;

дитина народилася поза межами України;

один з батьків дитини є громадянином іншої країни;

шлюб між батьком та матір'ю було укладено в іншій країні.

Як отримати послугу єМалятко офлайн

Щоб отримати послугу офлайн, потрібно звернутися до адміністратора єМалятко у пологовому будинку, ЦНАП чи відділі ДРАЦС за місцем народження дитини або місцем реєстрації батьків.

Які документи потрібні:

оригінали паспортів обох батьків;

номер медичного висновку про народження;

ідентифікаційні номери обох батьків;

свідоцтва про шлюб;

УНЗР хоча б одного з батьків (для замовлення послуги з присвоєння УНЗР дитині);

номер банківського рахунку у форматі IBAN (для замовлення послуги з призначення допомоги при народженні).

Увага! Під час заповнення заяви потрібна присутність обох батьків, якщо:

батьки не перебувають в офіційному шлюбі;

була зміна прізвища одного з них (можна надати нотаріальну довіреність та згода відсутнього з них щодо присвоєння дитині прізвища);

батько та матір дитини зареєстровані за різними адресами (можна надати нотаріальну довіреність та згоду відсутнього з них щодо реєстрації народженої дитини з одним із батьків).

Випадки, коли не можна отримати послугу єМалятко в офлайн форматі: