еМалятко. Как родителям получить услугу: инструкция
Украинцы могут зарегистрировать рождение ребенка и получить свидетельство о его рождении с помощью услуги еМалятко. Воспользоваться услугой можно как в онлайн, так и в офлайн формате.
РБК-Украина рассказывает, как родители новорожденного могут получить услугу.
Как получить услугу еМалятко онлайн
Нужно зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія" по ссылке - diia.gov.ua.
Заполнить онлайн-форму и выбрать дополнительные услуги, которые вы хотите заказать.
Подписать заявление электронной подписью. Внимание! В некоторых случаях может потребоваться электронная подпись второго родителя. Ссылка на заявление на портале "Дія" поступит другому родителю на электронную почту.
Перечень случаев:
- отец и мать ребенка не состоят в официальном браке
- отец и мать ребенка имеют разные фамилии
- отец и мать ребенка зарегистрированы по разным адресам (в случае заказа услуги по регистрации места жительства ребенка)
- помощь при рождении, помощь многодетным и/или компенсацию за пакет малыша будет получать мать, а заявление подает отец (и наоборот).
Зава о регистрации рождения ребенка после этого будет автоматически отправлена в отдел ГРАГС по адресу роддома. Как только свидетельство будет готовым, вы получите письмо на электронную почту. Забрать свидетельство может тот, кто подписывал заявление.
Случаи, когда получить услугу нельзя онлайн:
- у ребенка уже есть свидетельство о рождении;
- в роддоме выдали медицинское свидетельство о рождении старого образца (форма 103/о);
- ребенок родился вне лечебного учреждения;
- ребенок родился за пределами Украины;
- один из родителей ребенка является гражданином другой страны;
- брак между отцом и матерью был заключен в другой стране.
Как получить услугу еМалятко офлайн
Чтобы получить услугу офлайн, нужно обратиться к администратору еМалятко в роддоме, ЦПАУ или отделе ГРАГС по месту рождения ребенка или по месту регистрации родителей.
Какие документы нужны:
- оригиналы паспортов обоих родителей;
- номер медицинского заключения о рождении;
- идентификационные номера обоих родителей;
- свидетельства о браке;
- УНЗР хотя бы одного из родителей (для заказа услуги по присвоении ребенку УНЗР);
- номер банковского счета в формате IBAN (для заказа услуги по назначению помощи при рождении).
Внимание! При заполнении заявления требуется присутствие обоих родителей, если:
- родители не состоят в официальном браке;
- была смена фамилии одного из них (можно предоставить нотариальную доверенность и согласие отсутствующего из них на присвоение ребенку фамилии);
- отец и мать ребенка зарегистрированы по разным адресам (можно предоставить нотариальную доверенность и согласие отсутствующего из них по регистрации рожденного ребенка с одним из родителей).
Случаи, когда нельзя получить услугу еМалятко в офлайн формате:
- у ребенка уже есть свидетельство о рождении;
- ребенок родился вне лечебного учреждения;
- ребенок родился за пределами Украины;
- один из родителей ребенка является гражданином другой страны;
- брак между отцом и матерью заключен в другой стране.
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