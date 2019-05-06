Email Marketing Day: бесплатная онлайн-конференция

В 2019 уже никто не хоронит email маркетинг — а просто правильно использует этот инструмент для привлечения клиентов и увеличения продаж.
И если вы, как и мы, считаете, что email маркетинг был и остается главным каналом для лидогенерации — это мероприятие для вас.
17 мая, в 10:00 присоединяйтесь к бесплатной онлайн-конференции — Email Marketing Day, которую организовывает Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts.
Пора расставить все точки на “і” и доказать, что email-маркетинг в хороших руках — это прекрасный инструмент, который принесет большую пользу для бизнеса и значительно поднимет продажи.
Что вас ожидает на конференции?
14 докладов с практическими примерами, кейсами и личным опытом;
8 часов полезной информации;
возможность задать спикеру вопросы в чате;
бонусы и плюшки от организаторов и партнеров.
Вы услышите доклады от настоящих профессионалов своего дела, которые расскажут всё о трендах, приемах и методах проведения эффективных рассылок.
Кто спикеры? Антон Воронюк (WebPromoExperts), Александр Рысь (SendPulse), Галина Панасюк (Busfor), Алена Мельон (Kasta), Екатерина Гречко (LivePige), Дарья Иванова и многие другие известные специалисты отрасли.
Для кого конференция?
для email-маркетологов;
для маркетологов и руководителей отдела маркетинга;
для собственников бизнеса и руководителей компаний;
для представителей e-commerce.
Мероприятие будет полезно всем, кто хочет научится использовать этот мощнейший инструмент для своих целей и задач.
Из докладов вы узнаете:
актуальные тенденции email-маркетинга в 2019 году;
как собрать базу для рассылки и как с ней работать;
как сформировать лояльность через промо-письма;
как увеличить продажи с помощью email-рассылок и много другой полезной информации.
Как стать участником? Участие бесплатное, вам всего лишь нужно предварительно зарегистрироваться. В день мероприятия на почту придет напоминание и ссылка на трансляцию.
А для тех, кто не сможет быть в онлайне 17 мая — доступны к приобретению запись конференции и презентации. К тому же сейчас у вас есть шанс сэкономить и приобрести записи по early bird price. Поспешите!
Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, SendPulse
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