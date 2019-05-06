Email Marketing Day: бесплатная онлайн-конференция

В 2019 уже никто не хоронит email маркетинг — а просто правильно использует этот инструмент для привлечения клиентов и увеличения продаж.

И если вы, как и мы, считаете, что email маркетинг был и остается главным каналом для лидогенерации — это мероприятие для вас.

17 мая, в 10:00 присоединяйтесь к бесплатной онлайн-конференции — Email Marketing Day, которую организовывает Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts.

Пора расставить все точки на “і” и доказать, что email-маркетинг в хороших руках — это прекрасный инструмент, который принесет большую пользу для бизнеса и значительно поднимет продажи.

Что вас ожидает на конференции?

14 докладов с практическими примерами, кейсами и личным опытом;

8 часов полезной информации;

возможность задать спикеру вопросы в чате;

бонусы и плюшки от организаторов и партнеров.

Вы услышите доклады от настоящих профессионалов своего дела, которые расскажут всё о трендах, приемах и методах проведения эффективных рассылок.

Кто спикеры? Антон Воронюк (WebPromoExperts), Александр Рысь (SendPulse), Галина Панасюк (Busfor), Алена Мельон (Kasta), Екатерина Гречко (LivePige), Дарья Иванова и многие другие известные специалисты отрасли.

Для кого конференция?

для email-маркетологов;

для маркетологов и руководителей отдела маркетинга;

для собственников бизнеса и руководителей компаний;

для представителей e-commerce.

Мероприятие будет полезно всем, кто хочет научится использовать этот мощнейший инструмент для своих целей и задач.

Из докладов вы узнаете:

актуальные тенденции email-маркетинга в 2019 году;

как собрать базу для рассылки и как с ней работать;

как сформировать лояльность через промо-письма;

как увеличить продажи с помощью email-рассылок и много другой полезной информации.

Как стать участником? Участие бесплатное, вам всего лишь нужно предварительно зарегистрироваться. В день мероприятия на почту придет напоминание и ссылка на трансляцию.

А для тех, кто не сможет быть в онлайне 17 мая — доступны к приобретению запись конференции и презентации. К тому же сейчас у вас есть шанс сэкономить и приобрести записи по early bird price. Поспешите!

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Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, SendPulse

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