Email Marketing Day: безкоштовна онлайн-конференція

2019 вже ніхто не ховає email маркетинг — а просто правильно використовує цей інструмент для залучення клієнтів і збільшення продажів.
І якщо ви, як і ми, вважаєте, що email маркетинг був і залишається головним каналом для лідогенераціі — цей захід для вас.
17 травня, в 10:00 приєднуйтесь до безкоштовної онлайн-конференції — Email Marketing Day, яку організовує Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts.
Пора розставити всі крапки на "і" і довести, що email-маркетинг в хороших руках — це прекрасний інструмент, який принесе велику користь для бізнесу і значно підніме продажу.
Що вас очікує на конференції?
14 доповідей з практичними прикладами, кейсами та особистим досвідом;
8 годин корисної інформації;
можливість задати спікеру питання в чаті;
бонуси і плюшки від організаторів та партнерів.
Ви почуєте доповіді від справжніх професіоналів своєї справи, які розкажуть все про тренди, прийомах і методах проведення ефективних розсилок.
Хто спікери? Антон Воронюк (WebPromoExperts), Олександр Рись (SendPulse), Галина Панасюк (Busfor), Олена Мельон (Kasta), Катерина Гречко (LivePige), Дар'я Іванова і багато інші відомі фахівці галузі.
Для кого конференція?
email-маркетологів;
для маркетологів і керівників відділу маркетингу;
для власників бізнесу і керівників компаній;
для представників e-commerce.
Захід буде корисно всім, хто хоче навчиться використовувати цей потужний інструмент для своїх цілей і завдань.
З доповідей ви дізнаєтеся:
актуальні тенденції email-маркетингу в 2019 році;
як зібрати базу для розсилки і як з нею працювати;
як сформувати лояльність через промо-листи;
як збільшити продажі за допомогою email-розсилок та багато іншої корисної інформації.
Як стати учасником? Участь безкоштовна, вам всього лише потрібно попередньо зарегистрироваться. У день заходу на пошту прийде нагадування і посилання на трансляцію.
А для тих, хто не зможе бути в онлайні 17 травня — доступні до придбання запис конференції та презентації. До того ж зараз у вас є шанс заощадити і придбати записи по early bird price. Поспішіть!
Організатори і спонсори: WebPromoExperts, WebPromo, SendPulse
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