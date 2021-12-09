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EMA рекомендует сократить интервал перед бустерной прививкой от COVID

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Четверг 09 декабря 2021 18:47
EMA рекомендует сократить интервал перед бустерной прививкой от COVID Фото: EMA рекомендует сократить интервал перед бустерной прививкой от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) рекомендует вводить бустерную прививку от коронавируса уже через три месяца после первоначальной двухразовой вакцинации. В EMA заявили, что такое необходимо сделать на фоне "крайне тревожных" показателей инфицирования в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Хотя в настоящее время рекомендуется проводить ревакцинацию предпочтительно через шесть месяцев, имеющиеся данные подтверждают безопасность и эффективность ревакцинации уже через три месяца после ее завершения", - заявил глава отдела стратегии вакцин EMA Марко Кавалери.

По его словам, подготовка к рассмотрению любых переработанных вакцин, нацеленных на новый штамм "Омикрон", если в этом возникнет необходимость, идет полным ходом, но распространение доминирующего варианта"Дельта" должно пока быть в центре внимания в борьбе с текущей волной.

"Иммунологическая ситуация в Европе остается крайне тревожной. "Дельта" будет оставаться главным направлением действий общественного здравоохранения по борьбе с пандемией и ее последствиями", - добавил он.

Руководитель ЕМА сообщил, что производители вакцин должны представить результаты лабораторных тестов для определения уровня нейтрализующих антител, вырабатываемых в результате прививок против "Омикрона", что является частью сбора фактов для определения необходимости модернизации вакцин.

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