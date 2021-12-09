ru ua
Пт, 10 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

EMA рекомендує скоротити інтервал перед бустерним щепленням від COVID

Новость на русском →
Четвер 09 грудня 2021 18:47
EMA рекомендує скоротити інтервал перед бустерним щепленням від COVID Фото: EMA рекомендує скоротити інтервал перед бустерним щепленням від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) рекомендує вводити бустерне щеплення від коронавірусу вже через три місяці після початкової дворазової вакцинації. В EMA заявили, що таке необхідно зробити на тлі "вкрай тривожних" показників інфікування в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Хоча в цей час рекомендується проводити ревакцинацію переважно через шість місяців, наявні дані підтверджують безпеку і ефективність ревакцинації вже через три місяці після її завершення", - заявив глава відділу стратегії вакцин EMA Марко Кавалері.

За його словами, підготовка до розгляду будь-яких перероблених вакцин, націлених на новий штам "Омікрон", якщо в цьому виникне необхідність, йде повним ходом, але поширення домінуючого варіанту "Дельта" має поки бути в центрі уваги в боротьбі з поточною хвилею.

"Імунологічна ситуація в Європі залишається вкрай тривожною. "Дельта" залишатиметься головним напрямком дій громадської охорони здоров'я щодо боротьби з пандемією та її наслідками", - додав він.

Керівник ЕМА повідомив, що виробники вакцин повинні представити результати лабораторних тестів для визначення рівня нейтралізуючих антитіл, що виробляються в результаті щеплень проти "Омікрона", що є частиною збору фактів для визначення необхідності модернізації вакцин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз вакцинация от коронавируса
NEWS
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
DAILY
"Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку