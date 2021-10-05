EMA может одобрить до конца года еще две вакцины от COVID

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) может до конца года одобрить еще две вакцины от коронавируса. В частности, CureVac и Novavax.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica .

"Оценка CureVac и Novavax должна быть завершена к концу года. Последний вариант очень интересен, поскольку в нем используется более традиционная технология, чем в вакцинах, одобренных на сегодняшний день. Многие дозы могут быть произведены за пределами Европы", - заявил руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA доктор Марко Кавалери.

Отметим, что на данный момент EMA одобрила вакцины, разработанные компаниями BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.