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EMA может одобрить до конца года еще две вакцины от COVID

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Вторник 05 октября 2021 17:04
EMA может одобрить до конца года еще две вакцины от COVID Фото: EMA может одобрить до конца года еще две вакцины от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) может до конца года одобрить еще две вакцины от коронавируса. В частности, CureVac и Novavax.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

"Оценка CureVac и Novavax должна быть завершена к концу года. Последний вариант очень интересен, поскольку в нем используется более традиционная технология, чем в вакцинах, одобренных на сегодняшний день. Многие дозы могут быть произведены за пределами Европы", - заявил руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA доктор Марко Кавалери.

Отметим, что на данный момент EMA одобрила вакцины, разработанные компаниями BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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