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Елизавета II впервые после медосмотра в больнице примет участие в публичных мероприятиях

Автор: Анна Полисученко

Елизавета II впервые после медосмотра в больнице примет участие в публичных мероприятиях. В предстоящие выходные она примет участие в церемонии памяти жертв Первой и Второй мировых войн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В Букингемском дворце подтвердили, что королева посетит воскресную службу памяти в центре Лондона.

Врачи монарха посоветовали Елизавете II отдохнуть до середины ноября после медицинского осмотра в больнице в прошлом месяце.

Представители Букингемского дворца заявили, что королева "твердо намерена" посетить ежегодную церемонию возложения венков, чтобы почтить память погибших соотечественников.

Сын королевы и наследник престола принц Чарльз заверил, что королева чувствует себя хорошо.

Ранее мы писали, что королева Елизавета призвала мир действовать в борьбе с изменениями климата.

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