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Елизавета II посвятила разработчиков AstraZeneca в рыцари

Автор: РБК-Украина

Ученые, участвовавшие в разработке вакцины AstraZeneca были посвящены королевой Великобритании Елизаветой II в рыцари. Также глава государства отметила двух женщин званием кавалерственной дамы: Кейт Бингем - главу рабочей группы по вакцинам от коронавируса и Сару Гилберт - профессора Оксфордского университета.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Как отмечается на сайте правительства, титулом рыцаря были отмечены: Эндрю Поллард - профессор Оксфордского университета и Марк Проктор - директор по глобальной стратегии снабжения шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca.

Заметим, что сегодня в стране отмечается День королевы, в связи с чем, в Великобритании, около 23% всех наград были посвящены лицам, которые принимали активное участие в противодействии распространению коронавируса.

Например, в прошлом году, Елизавета II посвятила в рыцари британского ветерана, капитана Тома Мура, который во время вспышки пандемии собрал около миллиона фунтов стерлингов на пользу медработников. В частности, мужчина получил от королевы титул "сэр Том".

Напомним, что недавно в Италии отказались от вакцинации людей моложе 60 лет препаратом AstraZeneca.

В частности, РБК-Украина рассказывало о 30 случаях возникновения тромбозов после вакцинации AstraZeneca.

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