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Єлизавета II скасувала візит через поради лікарів. Рекомендують взяти відпочинок

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Великобританія, Середа 20 жовтня 2021 20:41
Єлизавета II скасувала візит через поради лікарів. Рекомендують взяти відпочинок Фото: королева Великої Британії Єлизавета ІІ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Королева Великобританії Єлизавета II була змушена скасувати візит до Північної Ірландії після поради лікарів. Медики побоюються негативних наслідків для її здоров’я через напружений робочий графік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Її величність у гарному настрої й розчарована тим, що вона не зможе відвідати Північну Ірландію, де вона мала сьогодні й завтра (20 і 21 жовтня - ред.) взяти участь у низці заходів", - повідомляє пресслужба палацу.

Зазначається, що королева наразі перебуває у гарному настрої й скасувала візит через поради лікарів. Водночас це ніяк не пов’язано з коронавірусом.

Попри усе, Єлизавета II планує взяти участь у заходах під час конференції з питань змін клімату, яка пройде у Глазго в кінці жовтня.

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Єлизавета II Великобританія
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