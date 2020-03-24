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Элитные часы и миллионные доходы: Кернес подал декларацию за 2019

Новости » Политика     24.03.2020 - 11:42
Элитные часы и миллионные доходы: Кернес подал декларацию за 2019
Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)

Кернес за прошлый год получил более 20 млн гривен дохода

Харьковский городской голова Геннадий Кернес за 2019 год получил более 20 млн гривен дохода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованную декларацию.

Согласно декларации, Кернес заработал 1,152 млн гривен на должности мэра, еще 18,9 млн гривен - дивиденды от компании "Финекс-Капитал". Также он задекларировал около 9 тыс. гривен процентов от депозитов.

Наличными Кернес хранит 64 млн гривен, в банках размещены депозиты на общую сумму около 17 млн гривен и более 17 тыс. долларов. В собственности мэра Харькова 11 элитных наручных часов, стоимость которых не указана, а также инвалидная коляска стоимостью более 100 тыс. гривен.

Также Кернес указал, что арендует 7 кв. метров в жилом доме в Харькове и комнату площадью 57,3 кв. м в отеле "Националь". За минувший год потратил 1,8 млн гривен на медицинские услуги в Германии.

В декларации указаны и другие активы, такие как акции "Харьковоблэнерго", "Харьковэнергосбыта", а также 7000 инвестиционных сертификатов ООО "Компания по управлению активами "Финэкс-Капитал" стоимостью 7 млн гривен.

Напомним, ранее новый министр экономики Игорь Петрашко обновил данные в своей декларации, где указал квартиры, жилые дома и автомобили.

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Новости Украины Геннадий КернесХарьковдекларация
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