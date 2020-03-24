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Елітні годинники і мільйонні доходи: Кернес подав декларацію за 2019

Новини » Політика     24.03.2020 - 11:42
Елітні годинники і мільйонні доходи: Кернес подав декларацію за 2019
Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)

Кернес за минулий рік отримав понад 20 млн гривень доходу

Харківський міський голова Геннадій Кернес за 2019 рік отримав понад 20 млн гривень доходу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковану декларацію.

Згідно з декларацією, Кернес заробив 1,152 млн гривень на посаді мера, ще 18,9 млн гривень - дивіденди від компанії "Фінекс-Капітал". Також він задекларував близько 9 тис. гривень відсотків від депозитів.

Готівкою Кернес зберігає 64 млн гривень, у банках розміщені депозити на загальну суму близько 17 млн гривень і більше 17 тис. доларів. У власності мера Харкова 11 елітних наручних годин, вартість яких не зазначена, а також інвалідний візок вартістю більше 100 тис. гривень.

Також Кернес зазначив, що орендує 7 кв. метрів у житловому будинку в Харкові і кімнату площею 57,3 кв. м в готелі "Національ". За минулий рік витратив 1,8 млн гривень на медичні послуги в Німеччині.

В декларації вказані й інші активи, такі як акції "Харківобленерго", "Харьковэнергосбыта", а також 7000 інвестиційних сертифікатів ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" вартістю 7 млн гривень.

Нагадаємо, раніше новий міністр економіки Ігор Петрашко оновив дані у своїй декларації, де вказав квартири, житлові будинки та автомобілі.

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