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Элита США просит Байдена ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной, - Politico

Автор: Сергей Новиков

Американская внешнеполитическая элита просит президента США Джо Байдена ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной. В частности, для обеспечения прикрытия гуманитарных коридоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Сообщается, что группа из 27 внешнеполитических тяжеловесов подписала открытое письмо Байдену с призывом ввести ограниченную бесполетную зону. Кампанию возглавляет соучредитель Фонда США-Украина Роберт Макконнелл.

"Мы, нижеподписавшиеся, призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной для защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы на переговорах между российскими и украинскими официальными лицами. Лидеры НАТО должны донести до российских официальных лиц, что они не стремятся к прямой конфронтации с российскими силами, но они также должны ясно дать понять, что они не одобрят нападения России на мирные районы", - говорится в письме.

Подписанты уточняют, что они добиваются развертывания самолетов США и НАТО не для конфронтации с Россией, а для сдерживания российских бомбардировок, которые приводят к массовым жертвам среди украинцев.

Напомним, ранее постоянный представитель США в НАТО Джуллиана Смит заявила, что альянс не готов продвигаться по вопросу бесполетной зоны над Украиной, но разрабатывает другие механизмы помощи.

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