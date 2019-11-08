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Елисеев объявил об увольнении из МИД

Новости » Политика     08.11.2019 - 12:49
Елисеев объявил об увольнении из МИД
Фото: Константин Елисеев (president.gov.ua)

Дипломат не назвал причину увольнения

Украинский дипломат и бывший посол Украины в Европейском союзе Константин Елисеев объявил об увольнении из Министерства иностранных дел Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление диломата в Twitter.

Так, по словам Елисеева, он подал заявление на увольнение из украинского внешнеполитического ведомства. Однако Елисеев не рассказал, почему решил уйти из МИД.

"Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может прекратиться моя 28-летняя дипломатическая карьера. Спасибо всем, с кем работал на пользу укрепления международного авторитета Украины, особенно учителю, первому главе МИД Анатолий Зленко. Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается", - написал он.

Елисеев объявил об увольнении из МИД

Напомним, ранее с 15 июля 2015 года Елисеев занимал должность заместителя главы Администрации тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, однако 16 июня 2019 года он сообщил, что подал в отставку.

Также РБК-Украина писало, что в октябре о своей отставке объявил заместитель главы Министерства инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк. Лавренюк отметил, что его работа в министерстве выполнена.

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