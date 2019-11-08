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Єлісєєв оголосив про звільнення з МЗС

Новини » Політика     08.11.2019 - 12:49
Єлісєєв оголосив про звільнення з МЗС
Фото: Костянтин Єлісєєв (president.gov.ua)

Дипломат не назвав причину звільнення

Український дипломат та колишній посол України в Європейському союзі Костянтин Єлісєєв оголосив про звільнення з Міністерства закордонних справ України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву диломата в Twitter.

Так, за словами Єлісєєва, він подав заяву на звільнення з українського зовнішньополітичного відомства. Однак Єлісєєв не розповів, чому саме вирішив піти з МЗС.

"Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може припинитися моя 28-річна дипломатична кар'єра. Дякую всім, з ким працював на користь розбудови міжнародного авторитету України, особливо вчителю, першому главі МЗС Анатолію Зленку. Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається", - написав він.

Єлісєєв оголосив про звільнення з МЗС

Нагадаємо, раніше з 15 липня 2015 року Єлісєєв займав посаду заступника глави Адміністрації тодішнього президента України Петра Порошенка, однак 16 червня 2019 року він повідомив, що подав у відставку.

Також РБК-Україна писало, що у жовтні про свою відставку оголосив заступник глави Міністерства інфраструктури України Юрій Лавренюк. Лавренюк зазначив, що його робота у міністерстві виконана.

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Новини України Костянтин ЄлісєєвМЗСувольнение
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