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Замминистра инфраструктуры подал в отставку

Новости » Политика    28.10.2019 - 14:31
Замминистра инфраструктуры подал в отставку
Фото: Юрий Лавренюк (УНИАН)

На этой неделе Лавренюк завершает свою работу в ведомстве

Заместитель главы Министерства инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ларенюка в Facebook.

По его словам, на этой неделе он завершает свою работу в Министерстве.

"На этой неделе я официально завершаю свою работу в Министерстве инфраструктуры Украины. Это мое решение, соответствующее заявление я передал руководству Министерства", - сообщил он.

Также он отметил, что его работа в ведомстве выполнена.

"Я считаю, что на этом переходном этапе, после смены руководства МИУ, моя функция выполнена и нужно двигаться дальше", - написал он о причинах увольнения.

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Опубліковано Юрієм Лавренюком Понеділок, 28 жовтня 2019 р.

Напомним, 20 октября Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Комарницкого с должности главы Луганской ОГА. Кроме того, на его место одобрена кандидатура Сергей Гайдая.

Кроме того, глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке. На заседании правительства согласовали нового губернатора - им станет харьковский бизнесмен Алексей Чернышов.

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