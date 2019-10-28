Замминистра инфраструктуры подал в отставку

Фото: Юрий Лавренюк (УНИАН)

На этой неделе Лавренюк завершает свою работу в ведомстве

Заместитель главы Министерства инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ларенюка в Facebook.

По его словам, на этой неделе он завершает свою работу в Министерстве.

"На этой неделе я официально завершаю свою работу в Министерстве инфраструктуры Украины. Это мое решение, соответствующее заявление я передал руководству Министерства", - сообщил он.

Также он отметил, что его работа в ведомстве выполнена.

"Я считаю, что на этом переходном этапе, после смены руководства МИУ, моя функция выполнена и нужно двигаться дальше", - написал он о причинах увольнения.

«І все на світі треба пережити, і кожен фініш, це по суті, старт» Ліна Костенко Цього тижня я офіційно завершую свою... Опубліковано Юрієм Лавренюком Понеділок, 28 жовтня 2019 р.

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