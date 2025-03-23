В Elementum Energy розповіли, чому бізнес не зацікавився "зеленими" аукціонами

СЕО найбільшого в Україні інвестора у вітрову енергетику Elementum Energy Ольга Рибачук пояснила, чому бізнес не зацікавили “зелені” аукціони, які організувало державне підприємство "Гарантований покупець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю Рибачук.

"Ми доволі скептично налаштовані. Причин, чому аукціони не були успішними, декілька. По-перше, контрагентом по цих аукціонах залишається компанія, яка систематично з часів заснування зеленого тарифу вчасно не розраховується. Для того, щоб це сприйняття змінилося, держава має запропонувати кращі інструменти захисту і гарантій прав інвесторів", - заявила Рибачук.

Вона додала, що в українському законодавстві є велика кількість виключень щодо "Гарантованого покупця" в порівнянні з іншими покупцями електроенергії.

Зокрема, з "Гарантованого покупця" не можна стягнути заборгованість, навіть якщо виграти проти нього справу в суді.

"Іншим питанням була ціна на цих аукціонах. Щодо вітру, то вона становила 80 євроцентів за МВт-год для нових проєктів. В умовах дефіцитного ринку ми маємо значно вищі ціни. Навіть в сусідніх країнах ЄС, де немає такого дефіциту, ціни вищі. Чому в умовах високих військових ризиків, інвестор має включатися в довгостроковий проєкт з неблагонадійним партнером з далеко не найвищою ціною?" - підсумувала Рибачук.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні були проведені перші "зелені" аукціони.

За результатами цих аукціонів у жовтні-листопаді було визначено для підтримки лише 0,9 МВт малої гідроенергетики, ще 0,6 МВт під питанням.

На аукціон по СЕС 31 жовтня не було жодної заявки, на аукціон по ВЕС 29 листопада було подано лише одну заявку.