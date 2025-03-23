В Elementum Energy рассказали, почему бизнес не заинтересовался "зелеными" аукционами

СЕО крупнейшего в Украине инвестора в ветровую энергетику Elementum Energy Ольга Рыбачук объяснила, почему бизнес не заинтересовали "зеленые" аукционы, которые организовало государственное предприятие "Гарантированный покупатель".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Рыбачук.

"Мы довольно скептически настроены. Причин, почему аукционы не были успешными, несколько. Во-первых, контрагентом по этим аукционам остается компания, которая систематически со времен основания зеленого тарифа вовремя не рассчитывается. Для того, чтобы это восприятие изменилось, государство должно предложить лучшие инструменты защиты и гарантий прав инвесторов", - заявила Рыбачук.

Она добавила, что в украинском законодательстве есть большое количество исключений в отношении "Гарантированного покупателя" по сравнению с другими покупателями электроэнергии.

В частности, с "Гарантированного покупателя" нельзя взыскать задолженность, даже если выиграть против него дело в суде.

"Другим вопросом была цена на этих аукционах. По ветру, то она составляла 80 евроцентов за МВт-ч для новых проектов. В условиях дефицитного рынка мы имеем значительно более высокие цены. Даже в соседних странах ЕС, где нет такого дефицита, цены выше. Почему в условиях высоких военных рисков, инвестор должен включаться в долгосрочный проект с неблагонадежным партнером с далеко не самой высокой ценой?" - подытожила Рыбачук.

Напомним, в 2024 году в Украине были проведены первые "зеленые" аукционы.

По результатам этих аукционов в октябре-ноябре было определено для поддержки только 0,9 МВт малой гидроэнергетики, еще 0,6 МВт под вопросом.

На аукцион по СЭС 31 октября не было ни одной заявки, на аукцион по ВЭС 29 ноября была подана только одна заявка.