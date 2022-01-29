Элемент войны. Минобороны опровергло стягивание РФ к границе материалов для помощи раненым

Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Россия стягивает к границе запасов крови и медицинских материалов, используемых для оказания помощи раненым. В ведомстве назвали новость элементом информационно-психологической войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в Facebook .

"Сейчас в интернете распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых к украинской границе. Эта информация не соответствует действительности. Такие "новости" являются элементом информационно-психологической войны", - написала Маляр.

Она добавила, что цель такой информации - распространить панику и страх в украинском обществе.