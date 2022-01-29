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Элемент войны. Минобороны опровергло стягивание РФ к границе материалов для помощи раненым

Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Россия стягивает к границе запасов крови и медицинских материалов, используемых для оказания помощи раненым. В ведомстве назвали новость элементом информационно-психологической войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в Facebook.

"Сейчас в интернете распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых к украинской границе. Эта информация не соответствует действительности. Такие "новости" являются элементом информационно-психологической войны", - написала Маляр.

Она добавила, что цель такой информации - распространить панику и страх в украинском обществе.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что РФ накапливает на границе с Украиной запасы крови и медматериалы, которые позволят оказывать помощь раненым.

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Министерство обороны УкраиныВторжение России в Украину