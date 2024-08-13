На електротязі та з пробігом: ТОП-5 електромобілів українського ринку

Електромобілі, про які ми тут будемо говорити, створені на межі двох класів – сімейних легкових авто і позашляховиків. Адресуються ці машини мешканцям благополучних впорядкованих населених пунктів з гарними шляхами, але всі моделі мають ті риси позашляховиків, які додають машині візуальної поважності і деяких плюсів в плані геометричної прохідності.

В першу чергу це збільшений кліренс, короткі звиси кузова спереду і ззаду плюс великі колеса. Стеля в салоні кросовера вище, ніж в хетчбека чи седана, на агрегатній базі якого він побудований, відповідно і посадка водія вертикальна і більше піднята над дорогою. Почасти це елемент безпеки, адже так водій краще бачить дорогу.

Volkswagen ID.4

З одного боку, це один з найдешевших електромобілів некитайського бренду. З іншого боку - це справжній Volkswagen. Який, проте виробляється як у Німеччині, так і в Китаї. Причому саме китайські машини здебільшого продаються в Україні (через суттєво меншу ціну). Ця модель дуже популярна у нас, вона доступна у кількох версіях, у тому числі в задньопривідній модифікації (менша потужність) та в повнопривідній (більш потужна, з двома електромоторами загальною віддачею 313 к.с.). Китайські версії мають деякі відмінності як то більший кліренс, модернізовані бампери, кріплення номерного знаку на двері багажника і ширша світлова смуга між задніми ліхтарями. Заявлений запас ходу китайського Volkswagen ID.4 – 400-550 км за циклом NEDC.

Volkswagen e-Golf

Машина, приваблива для прихильників класичних авто і VW зокрема. Маємо той самий еталонний Das Auto – "Гольф" цілком свіжої сьомої генерації, але з усіма плюсами електромобіля. Дивно, але наявність громіздких тягових батарей не обмежила місткість салону і багажника. У продажу зустрічаються машини двох комплектацій – з акумуляторами на 24 кВт⋅год (заявлений пробіг 190 км) і на 35 кВт⋅год (заявлено 300 км без підзарядки). Як для сімейного авто машина динамічна, лише 10,4 с до 100 км/год, інженери не стали дуже обмежувати витрату енергії на прискорення. В Україні продаються e-Golf з пробігом, створені як для європейського, так і для американського ринків, пропозиція велика і достатньо свіжих, добре збережених екземплярів.

MG4 EV

Мабуть, це наймолодша модель у нашій добірці, але вживані екземпляри "четвірки" на вторинному ринку вже є. За теперішніми часами незвично, що ця англо-китайська машина має задній привід. Певно, це можна пояснити спортивним корінням марки і її близькістю до когорти класичних англійських родстерів. Підвіска всіх коліс незалежна, до 100 км/год машина розганяється вельми енергійно – за 7,7 – 7,9 секунд. MG4 EV відрізняється також значним запасом ходу – виробником заявлені 435 км (за циклом WLTP). Автомобіль щедро укомплектований електронними помічниками, і можна обрати один з двох двигунів – на 204 або 170 к.с. При тому більш потужний мотор забезпечує гіршу динаміку і більший пробіг, бо комплектується більшою (і більш важкою) батареєю.

Mitsubishi i-MiEV

Фактично це перший масовий електромобіль з цілком доступною ціною. Натуральний японець, бо спочатку це був бензиновий кей-кар Mitsubishi-i для внутрішнього японського ринку. Електрична версія, на відміну від бензинової, побачила весь світ. Машинка хоч і мала, але її скромні розміри не стали перешкодою для технічної досконалості: кілька рівнів системи рекуперації в електричному приводі, рідинне охолодження електромотора та батареї, можливість її підігріву взимку. Офіційний пробіг невеликий, від зарядки до зарядки 160 – 100 км (залежно від версії і стандарту вимірювань). На ходу машинка доволі жвава, навіть якщо в салоні сидить четверо дорослих. В Україні цей автомобіль продається також як Peugeot iOn та Citroën C-Zero. Вони пригнані з Європи, це той самий i-MiEV, але в деяких країнах Старого Світу її було простіше продавати під французькими брендами.

Tesla Model Y

Навіть ціла армія конкурентів з більш дешевими і більш надійними моделями не змогла остаточно змістити "Теслу" з її високого п’єдестала. Model Y потрапляє в Україну здебільшого з аукціонів аварійного транспорту і після ремонту у вітчизняних майстрів. Модель не дуже молода, у нас вона добре відома вже протягом п’яти років. При досконалій технічній частині (вона від седану Model 3) в неї небагатий інтер’єр, але його особлива фішка – наявність семи місць в одній з комплектацій. Можна обирати версію з одним двигуном і заднім приводом або повнопривідну модифікацію з двома моторами. Запас ходу, навіть у комплектації з найменшою батарею, чималий. А щодо динаміки – найшвидша модифікація Model Y розганяється від 0 до 100 км/год за неймовірі для сімейного авто 3,5 секунди…

Коротко

За споживчими якостями сучасні електромобілі майже в усьому зрівнялись з бензиновими та дизельними машинами. Але при покупці вживаної "електрички" треба звертати увагу не тільки на повноту комплектації і стан більш-менш звичних агрегатів, а й на головну відмінність батарейного авто – власне, на батарею. Якщо вона вже значно деградована, сам сенс покупки цього екземпляра знижується до нуля: ремонт чи заміна акумулятора дуже дорогі.