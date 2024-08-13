На электротяге и с пробегом: ТОП-5 электромобилей украинского рынка

Электромобили, о которых мы здесь будем говорить, созданы на грани двух классов – семейных легковых автомобилей и внедорожников. Адресуются эти машины жителям благополучных упорядоченных населенных пунктов с хорошими путями, но все модели обладают теми чертами внедорожников, которые придают машине визуальной значимости и некоторым плюсам в плане геометрической проходимости.

В первую очередь это увеличенный клиренс, короткие свесы кузова спереди и сзади плюс большие колеса. Потолок в салоне кроссовера выше, чем у хэтчбека или седана, на агрегатной базе которого он построен, соответственно и посадка водителя вертикальна и больше приподнята над дорогой. Отчасти это элемент безопасности, так водитель лучше видит дорогу.

Volkswagen ID.4

С одной стороны, это один из самых дешевых электромобилей некитайского бренда. С другой стороны – это настоящий Volkswagen. Который, однако, производится как в Германии, так и в Китае. Причем именно китайские машины в основном продаются в Украине (по существенно меньшей цене). Эта модель очень популярна у нас, она доступна в нескольких версиях, в том числе в заднеприводной модификации (меньшая мощность) и полноприводной (более мощная, с двумя электромоторами общей отдачей 313 л.с.). Китайские версии имеют некоторые отличия как больший клиренс, модернизированные бамперы, крепление номерного знака на двери багажника и широкая световая полоса между задними фонарями. Заявленный запас хода китайского Volkswagen ID.4 – 400-550 км по циклу NEDC.

Volkswagen e-Golf

Машина, привлекательная для поклонников классических авто и VW в частности. Есть тот самый эталонный Das Auto – "Гольф" вполне свежей седьмой генерации, но со всеми плюсами электромобиля. Удивительно, но наличие громоздких тяговых батарей не ограничило вместительность салона и багажника. В продаже встречаются машины двух комплектаций – с аккумуляторами на 24 кВт·ч (заявленный пробег 190 км) и на 35 кВт·ч (заявлено 300 км без подзарядки). Как для семейного автомобиля машина динамичная, лишь 10,4 с до 100 км/ч, инженеры не стали слишком ограничивать расход энергии на ускорение. В Украине продаются e-Golf с пробегом, созданные как для европейского, так и американского рынков, предложение большое и достаточно свежих, хорошо сохранившихся экземпляров.

MG4 EV

Пожалуй, это самая молодая модель в нашей подборке, но подержанные экземпляры "четверки" на вторичном рынке уже есть. В настоящее время необычно, что эта англо-китайская машина имеет задний привод. Наверное, это можно объяснить спортивными корнями марки и ее близостью к когорте классических английских родстеров. Подвеска всех колес независима, до 100 км/ч машина разгоняется очень энергично – за 7,7 – 7,9 секунд. MG4 EV отличается также значительным запасом хода – производителем заявлено 435 км (по циклу WLTP). Автомобиль щедро укомплектован электронными помощниками, и можно выбрать один из двух двигателей – на 204 или 170 л. При этом более мощный мотор обеспечивает худшую динамику и больший пробег, потому что комплектуется большей (и более тяжелой) батареей.

Mitsubishi i-MiEV

Фактически, это первый массовый электромобиль с вполне доступной ценой. Натуральный японец, потому что сначала это был бензиновый кейкар Mitsubishi-i для внутреннего японского рынка. Электрическая версия, в отличие от бензиновой, увидела весь мир. Машинка хоть и имела, но ее скромные размеры не стали помехой для технического совершенства: несколько уровней системы рекуперации в электрическом приводе, жидкостное охлаждение электромотора и батареи, возможность ее подогрева зимой. Официальный пробег невелик, от зарядки до зарядки 160 – 100 км (в зависимости от версии и стандарта измерений). На ходу машинка довольно резвая, даже если в салоне сидят четверо взрослых. В Украине этот автомобиль продается также как Peugeot iOn и Citroen C-Zero. Они пригнаны из Европы, это тот же i-MiEV, но в некоторых странах Старого Света ее было проще продавать во французских брендах.

Tesla Model Y

Даже целая армия конкурентов с более дешевыми и более надежными моделями не смогла окончательно сместить "Теслу" с ее высокого пьедестала. Model Y попадает в Украину в основном с аукционов аварийного транспорта и после ремонта у отечественных мастеров. Модель не очень молодая, у нас она хорошо известна уже пять лет. При совершенной технической части (она от седана Model 3) у нее небогатый интерьер, но его особенная фишка – наличие семи мест в одной из комплектаций. Можно выбирать версию с одним двигателем и задним приводом или полноприводную модификацию с двумя моторами. Запас хода, даже в комплектации с малейшей батареей, немалый. А что касается динамики – самая быстрая модификация Model Y разгоняется от 0 до 100 км/ч по невероятному для семейного авто 3,5 секунды…

Кратко

По потребительским качествам современные электромобили почти во всем сравнялись с бензиновыми и дизельными машинами. Но при покупке б/у "электрички" надо обращать внимание не только на полноту комплектации и состояние более-менее привычных агрегатов, но и на главное отличие батарейного авто – собственно, на батарею. Если она уже значительно деградировала, смысл покупки этого экземпляра снижается до нуля: ремонт или замена аккумулятора очень дорогие.