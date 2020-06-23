В "Электротяжмаше" отрицают забастовки рабочих из-за задержки зарплат

Фото: "Электротяжмаш" (из открытых источников)

Общая задолженность предприятия перед работниками достигает 46,6 млн грн

В понедельник, 22 июня, возле завода "Электротяжмаша" состоялся не страйк рабочих, а встреча коллектива завода с и.о. генерального директора Виктором Бусько относительно задержки выплаты 12,6% зарплаты за апрель и всей зарплаты за май.

Об этом сообщает пресс-служба завода.

"Во время общения с рабочими и.о. генерального директора сообщил, что задолженность по зарплате будет выплачена на текущей неделе до среды. Также на встрече были даны ответы по другим важным для "Электротяжмаша" вопросам, которые накопились в период действия карантина", - отмечают в пресс-службе.

После собрания трудовые коллективы пошли на плановую работу по цехам. Завод работал и работает в штатном режиме.

Кроме того, дополнительно в пресс-службе сообщили, что общая задолженность предприятия перед работниками достигает 46,6 млн грн, из них за апрель - 3,6 млн грн за апрель, за май - 39 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что задержка зарплат на одном из крупнейших предприятий Харькова - государственном заводе "Электротяжмаш" - стали причиной забастовки рабочих.

"Электротяжмаш" специализируется на производстве гидро- и турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

Много лет предприятие входило в перечень стратегических, не подлежащих приватизации. Впрочем, в октябре 2019 года Министерство развития экономики передало завод "Электротяжмаш" Фонду государственного имущества Украины для подготовки к приватизации.

Глава ФГИ заявил, что предприятие может быть продано в первой половине 2020 года и даст старт "большой приватизации". Впоследствии Дмитрий Сенниченко сказал, что приватизация "Электротяжмаша" требует длительного времени.

По оценкам экономических экспертов, учитывая нынешнее состояние завода "Электротяжмаш" может остановиться в ближайшие 4-5 месяцев.

Напомним, что заводом с конца ноября 2019 года руководит назначеный экс-премьером Алексеем Гончаруком и.о. генерального директора экс-депутат Запорожского облсовета и бывший топ-менеджер предприятий группы "Метинвест" Виктор Бусько.

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Автор: РБК-Украина