В "Електроважмаші" заперечують страйки робітників через затримку зарплат

Фото: "Електровашмаш" (з відкритих джерел)

Загальна заборгованість підприємства перед працівниками сягає 46,6 млн грн

У понеділок, 22 червня, біля заводу "Електровашмаж" відбувся не страйк робітників, а зустріч колективу заводу з в.о. генерального директора Віктором Бусько щодо затримки виплати 12,6% зарплати за квітень та всієї зарплати за травень.

Про це повідомляє прес-служба заводу.

"Під час спілкування з робітниками в.о. генерального директора повідомив, що заборгованість по зарплаті буде виплачена на поточному тижні до середи. Також на зустрічі були надані відповіді з інших важливих для "Електроважмашу" питань, які накопичилися в період дії карантину", - зазначають в прес-службі.

Після зібрання трудові колективи пішли на планову роботу по цехах. Завод працював і працює у штатному режимі.

Крім того, додатково в прес-службі повідомили, що загальна заборгованість підприємства перед працівниками сягає 46,6 млн грн, з них за квітень - 3,6 млн грн за квітень, за травень - 39 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що затримка зарплат на одному з найбільших підприємств Харкова - державному заводі "Електроважмаш" - стали причиною страйку робітників.

"Електроважмаш" спеціалізується на виробництві гідро- і турбогенераторів для ТЕС і АЕС, електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних підйомників, тягового електрообладнання для залізничного і міського транспорту.

Багато років підприємство входило в перелік стратегічних, які не підлягають приватизації. Втім, у жовтні 2019 року Міністерство розвитку економіки передало завод "Електроважмаш" Фонду державного майна України для підготовки до приватизації.

Голова ФДМ заявив, що підприємство може бути продане в першій половині 2020 року і дати старт "великої приватизації". Згодом Дмитро Сенниченко сказав, що приватизація "Електроважмашу" потребує тривалого часу.

За оцінками економічних експертів, враховуючи нинішній стан заводу "Електроважмаш" може зупинитися в найближчі 4-5 місяців.

Нагадаємо, що заводом з кінця листопада 2019 року керує призначений екс-прем'єром Олексієм Гончаруком в.о. генерального директора екс-депутат Запорізької облради та колишній топ-менеджер підприємств групи "Метінвест" Віктор Бусько.

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Автор: РБК-Україна