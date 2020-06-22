"Электротяжмаш" задолжал свыше 34 млн зарплаты, рабочие вышли на забастовку 

Фото: во время протеста (facebook.com)

Деятельность менеджмента "Электротяжмаша" создают взрывоопасную ситуацию для социально-экономической ситуации в Харьков

Задержки зарплат на одном из крупнейших предприятий Харькова - государственном заводе "Электротяжмаш" - стали причиной забастовки рабочих.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что сотрудники госпредприятия не вышли на работу и, собравшись у административного корпуса "Электротяжмаша", обвиняют исполняющего обязанности гендиректора предприятия Виктора Бусько в доведении завода до предбанкротного состояния.

Напомним, ранее сообщалось, что оперативная управленческая отчетность предприятия свидетельствует о его тяжелейшем экономическом состоянии: предприятие задолжало поставщикам и банкам-кредиторам свыше полумиллиарда гривен, его счета арестованы по судебным искам за долги, впервые за многолетнюю историю у "Электротяжмаша" возникли налоговые долги перед бюджетами, а схемы разграбления завода менеджментом стали поводами для уголовных дел и обысков, зарплаты задерживаются более чем на 2-3 месяца, долги перед сотрудниками превышают 34,2 млн грн.

Эксперты также констатируют серьезные проблемы и с подготовкой к работе завода в 2021 году.

По состоянию на сегодня "Электротяжмаш" не заключил производственных контрактов на плановый объем производства (1,9 млрд грн), не ведется предконтрактная работа с заказчиками. В результате предприятие сможет выпустить в следующем году не более чем на 0,5-0,9 млрд грн, что примерно в 3,5 раза ниже показателей объема производства за 2019 год.

По данным журналистов, деятельность менеджмента "Электротяжмаша" и состояние завода создают взрывоопасную ситуацию для социально-экономической ситуации в Харькове и регионе. В свою очередь, активисты обращались к главе ХОГА Алексею Кучеру, допустившего рост напряженности в регионе в преддверии местных выборов, однако в ХОГА лишь написали письма в Офис президента и Кабмин.

Завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве гидро- и турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

Многие годы предприятие входило в перечень стратегических - не подлежащих приватизации. В октябре 2019 года Министерство развития экономики передало завод "Электротяжмаш" Фонду государственного имущества Украины для подготовки к приватизации.

Глава ФГИ заявил, что предприятие может быть продано в первой половине 2020 года и дать старт "большой приватизации". Впоследствии Дмитрий Сенниченко сказал, что приватизация "Электротяжмаша" потребует длительного времени. По оценкам экономических экспертов, учитывая нынешнее состояние завода, "Электротяжмаш" может остановиться в ближайшие 4-5 месяцев.

Напомним, что заводом с конца ноября 2019 г. руководит назначенный экс-премьером Гончаруком и.о. генерального директора Виктор Бусько, экс-депутат Запорожского облсовета и бывший топ-менеджер предприятий группы "Метинвест", которого связывают с главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко и его заместителем Сергеем Игнатовским.

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Автор: РБК-Украина