UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Электротяжмаш" полностью погасил долги по заработной плате

Автор: РБК-Украина

На харьковском "Электротяжмаше" 2 марта состоялось полное погашение задолженности по заработной плате. Объем выплат составил более 40 млн грн.

Об этом сообщили в Фонде госимущества, в управлении которого пребывает завод.

Сообщается, что на данный момент на "Электротяжмаше" реализуется программа стабилизации деятельности и вывода предприятия из кризиса, связанного с отсутствием оборотных средств.

Среди мер стабилизации - достижение договоренностей о реструктуризации кредитов, привлечение оборотных средств и повышение маржинальности по основным видам продукции.

"Завод имеет все возможности для нормального существования, чтобы у людей была работа и справедливая, своевременная зарплата. Единственная причина тяжелого состояния завода - полное отсутствие оборотных средств для закупки сырья. Но привлечь необходимые средства исключительно через традиционные банковские инструменты сложно из-за имеющихся исторических дефолтов. Поэтому менеджмент работает с заказчиками для улучшения платежной дисциплины и обращается за финпомощью к другим предприятиям. Окончательное решение ситуации займет еще некоторое время, но будем надеяться, что эта задержка в выплате зарплат была последней", - комментирует ситуацию заместитель председателя Фонда госимущества Денис Кудин.

В ближайшие два месяца ЭТМ получит 340 млн гривен от индексации на поставки продукции “Укргидроэнерго” за 2018-2020 годы.

Кроме того, ЭТМ впервые за последние 5 лет проходит сертификацию "Укрзализныци", что позволит заводу принять участие в программе обновления и модернизации основного состава. Недавно на Каневской ГЭС был введен агрегат производства "Электротяжмаша", величина контракта составила 50 млн грн.

Напомним, "Электротяжмаш" производит агрегаты для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигатели для транспорта и промышленности.

Помимо украинских электростанций, генераторы харьковского производства используются на электростанциях в странах СНГ и ЕС, а также странах Азии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ФГИУХарьковЭлектротяжмашзарплата
Читайте также
Разрыв в зарплатах сократился: сколько зарабатывают мужчины и женщины в Украине
В Харьковской области 5 тысяч потребителей остались без аварийной службы
Прогноз погоды