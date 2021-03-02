"Электротяжмаш" полностью погасил долги по заработной плате

Сообщается, что на данный момент на "Электротяжмаше" реализуется программа стабилизации деятельности и вывода предприятия из кризиса, связанного с отсутствием оборотных средств.

Среди мер стабилизации - достижение договоренностей о реструктуризации кредитов, привлечение оборотных средств и повышение маржинальности по основным видам продукции.

"Завод имеет все возможности для нормального существования, чтобы у людей была работа и справедливая, своевременная зарплата. Единственная причина тяжелого состояния завода - полное отсутствие оборотных средств для закупки сырья. Но привлечь необходимые средства исключительно через традиционные банковские инструменты сложно из-за имеющихся исторических дефолтов. Поэтому менеджмент работает с заказчиками для улучшения платежной дисциплины и обращается за финпомощью к другим предприятиям. Окончательное решение ситуации займет еще некоторое время, но будем надеяться, что эта задержка в выплате зарплат была последней", - комментирует ситуацию заместитель председателя Фонда госимущества Денис Кудин.

В ближайшие два месяца ЭТМ получит 340 млн гривен от индексации на поставки продукции “Укргидроэнерго” за 2018-2020 годы.

Кроме того, ЭТМ впервые за последние 5 лет проходит сертификацию "Укрзализныци", что позволит заводу принять участие в программе обновления и модернизации основного состава. Недавно на Каневской ГЭС был введен агрегат производства "Электротяжмаша", величина контракта составила 50 млн грн.