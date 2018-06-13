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Электроснабжение в Крыму полностью восстановлено, - "Крымэнерго"

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 19:41
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Причины аварии на подстанции выясняются

Электроснабжение в аннексированном Российской Федерацией Крыму полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".

По данным ведомства, в результате аварии на подстанции "Тамань" без света остались около 2,5 миллионов людей.

Подключение потребителей проходило постепенно с 15:55. Причины аварии на подстанции сейчас расследуются.

Как сообщает Министерство энергетики России, перебои в электроснабжении на аннексированном полуострове произошли из-за сбоя работы автотрансформаторов.

Ранее сообщалось, что электроснабжение в Крыму частично восстановлено.

Напомним, ранее сообщалось, что аннексированном Крыму произошло масштабное отключение света.

В Крыму сообщают о частичном восстановлении электроснабжения Причиной отключения света в Крыму могла стать авария на подстанции
Теги публикации: Крым, обесточен  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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