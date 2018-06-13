Электроснабжение в Крыму полностью восстановлено, - "Крымэнерго"

Причины аварии на подстанции выясняются
Электроснабжение в аннексированном Российской Федерацией Крыму полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
По данным ведомства, в результате аварии на подстанции "Тамань" без света остались около 2,5 миллионов людей.
Подключение потребителей проходило постепенно с 15:55. Причины аварии на подстанции сейчас расследуются.
Как сообщает Министерство энергетики России, перебои в электроснабжении на аннексированном полуострове произошли из-за сбоя работы автотрансформаторов.
Ранее сообщалось, что электроснабжение в Крыму частично восстановлено.
Напомним, ранее сообщалось, что аннексированном Крыму произошло масштабное отключение света.