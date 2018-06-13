Електропостачання у Криму повіністю відновлено, - "Крименерго"

Причини аварії на підстанції наразі з'ясовуються

Електропостачання у анексованому Російською Федерацією Криму повністю відновлено. Про це повідомляє прес-служба "Крименерго".

За даними відомства, внаслідок аварії на підстанції "Тамань" без світла залишились близько 2,5 мільйонів людей.

Підключення споживачів выдбувалося поступово з 15:55. Причини аварії на підстанції наразі з'ясовуються.



Як повідомляє Міністерство енергетики Росії, перебої у електропостачанні на анексованому півострові сталися через збій роботи автотрансформаторів.

Раніше повідомлялося, що електропостачання у Криму відновлене частково.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в анексованому Криму сталося масштабне відключення світла.