Электроснабжение части Луганской области рассмотрят на СНБО

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вопрос будет вынесен на заседание СНБО

Министерство энергетики и угольной промышленности инициировало рассмотрение проблемы с электроснабжением части Луганской области на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это вопрос поднят на уровне министерства - от нас было обращение к СНБО. В то же время для Кабмина этот вопрос также важен, поэтому, возможно, будем предлагать рассмотреть этот вопрос и вице-премьер-министру Владимиру Кистиону", - сказала она.

Напомним, что 26 октября Кабинет министров Украины утвердил проект строительства подстанции "Кременской" в Луганской области. Общая стоимость строительства составит 1,677 млрд гривен (в ценах на конец 2017), а возведение подстанции займет год. Отметим, на эту подстанцию будут заходить линии электропередач 500 кВ "Донская-Донбасская" и 220 кВ "Кременской-Юбилейная".

Отметим, в мае Кабмин выделил участок для строительства этой подстанции. Строительство подстанции обусловлено тем, что в результате боевых действий на Донбассе повреждены многие электроэнергетических объектов, что привело к существенному снижению надежности электроснабжения потребителей Луганской области.