Електропостачання частини Луганської області розглянуть на РНБО

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Питання буде винесене на засідання РНБО

Міністерство енергетики та вугільної промисловості ініціювало розгляд проблеми з електропостачанням частини Луганської області на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Наталія Бойко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це питання порушено на рівні міністерства - від нас було звернення до РНБО. Водночас для Кабміну це питання також важливе, тому, можливо, будемо пропонувати розглянути це питання і віце-прем'єр-міністру Володимиру Кістіону", - сказала вона.

Нагадаємо, що 26 жовтня Кабінет міністрів України затвердив проект будівництва підстанції "Кремінська" в Луганській області. Загальна вартість будівництва складатиме 1,677 млрд гривень (у цінах на кінець 2017), а саме зведення підстанції займе рік. Зазначимо, на цю підстанцію будуть заходити лінії електропередач 500 кВ "Донська-Донбаська" та 220 кВ "Кремінська-Ювілейна".

Відзначимо, в травні Кабмін виділив ділянку для будівництва цієї підстанції. Будівництво підстанції обумовлено тим, що в результаті бойових дій на Донбасі пошкоджено багато електроенергетичних об'єктів, що призвело до істотного зниження надійності електропостачання споживачів Луганської області.